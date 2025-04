La CGT aseguró que el paro fue un "éxito rotundo": "Vaca Muerta parada"

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el paro general de este jueves, al que describió como "un éxito rotundo". En la conferencia de prensa que se realizó en la sede de Azopardo 802, el cotitular de la central obrera Héctor Daer remarcó que hasta la actividad de Vaca Muerta "está parada".

Al lado de Daer estuvieron los otros cosecretarios generales de la CGT, Carlos Acuña y Octavio Argüello. "Después de este paro, tienen que apagar la motosierra", dijo al Gobierno nacional Daer, quien ya advirtió que no irá por la reelección cúpula de la Confederación General del Trabajo.

"Queremos felicitar a todas las organizaciones que ayer concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos, armando una marcha multitudinaria en apoyo a un reclamo justo, que tiene que ver con la actualización de los haberes de los jubilados", expresó el dirigente gremial.

Daer celebró el éxito de la medida en "todos los sectores industriales, todos los transportes y todos los servicios", y agregó: "Lo más claro fue que hoy el principal emprendimiento estrategico de la Argentina está parado, que es Vaca Muerta". "Para esta Confederación General del Trabajo, fue un éxito rotundo", sentenció.

Las críticas al plan de ajuste de Milei

Durante su exposición, Daer cuestionó el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre todos los sectores de la economía. Al comienzo, planteó como una necesidad que "cambien las políticas de ingresos que está teniendo nuestro país, encargadas por el Gobierno, con presión hacia todos los sectores de la actividad económica de nuestro pais".

"Estas presiones llevan, por sobre todas las cosas, la caída de los ingresos de los trabajdores", explicó, antes de señalar: "La porción de ajuste más importante que lleva a cabo estas medidas económicas, porque no vislumbramos un plan, tiene que ver con los pasivos de los jubilados y los pensionados". "No puede existir una argentina con precios libres y salarios pisados, porque no tiene sustentabilidad social", añadió Daer en su fuerte crítica a las medidas del libertario Milei.

Qué dijo el Gobierno sobre el paro de la CGT

Más temprano este jueves, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, compartió un mensaje en su canal de difusión de WhatsApp en el que volcó la opinión del Gobierno sobre el paro general. "Este es el paro de la casta sindical kirchnerista de los Moyano, que por tercera vez dejan sin trabajar a millones de argentinos", dijo Adorni en ese texto. "Están atrincherados en el poder político-sindical, enquistados en el nido de la casta. El avance de la libertad implica el fin de sus negocios y, como los animales salvajes cuando están acorralados, contraatacan para sobrevivir", siguió.

"Eligieron no parar cuando había un presidente que acumulaba 1.020% de inflación en su gestión y sumergía al 57% de los argentinos a la pobreza, pero sí lo hacen contra el presidente que pulverizó la inflación y que sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza", añadió el vocero, y concluyó: "Este es uno de los últimos coletazos de quienes viven de la extorsión y el apriete".