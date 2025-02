Una importante empresa busca despedir a casi 300 trabajadores en medio de la crisis

Casi 300 trabajadores temen por su futuro laboral.

En medio de la crisis económica que sufre el país producto de las políticas del gobierno de Javier Milei, una importante petrolera busca avanzar el despido de 290 trabajadores y el cierre de una de sus plantas.

La compañía, que tiene presencia en más de 70 países, comunicó esta decisión, pero quedó suspendida por orden del ministerio de Trabajo que dictó una conciliación obligatoria. Crece la incertidumbre en las casi 300 familias que podrían quedar sin su fuente de ingreso.

Se trata de la empresa Halliburton, una firma estadounidense que comunicó el cierre de la base en Comodoro Rivadavia, Chubut, y el despido de 290 trabajadores petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge. Este viernes se realizó la primera audiencia, pero aún no hubo solución al problema y crece la posibilidad de un paro en el sector.

La empresa se encarga de fabricar y reparar equipos para controlar de manera eficiente la producción de gas y petróleo durante toda la cadena de producción. Uno de los delegados, Diego González, explicó que los despidos afectan también a trabajadores de Santa Cruz y que, en este caso, no se respetó ningún esquema de preaviso.

"Ayer a las 7 de la tarde cerraron los portones con candado, trajeron custodia policial. Internamente, nos habían advertido que no los iban a dejar entrar y que iban a echar a todos. Así fue, literalmente, lo que me dijeron. Fue todo de palabra porque no hay ningún comunicado oficial, ni telegramas que la gente haya recibido", relató el delegado respecto de los casi 300 despidos que intenta llevar adelante la empresa.

Crece la posibilidad de un importante paro por el intento de despidos

Por su parte, el subsecretario del Sindicato Privado de Petróleo y Gas de Chubut, Carlos Gómez, expresó: "Halliburton Argentina violenta su obligación y compromiso de paz social asumido en las actas paritarias". También advirtió que irán a un cese de actividades si no se llega a una solución. "Si agotada la instancia de conciliación, las operadoras de yacimiento y Halliburton no se ponen de acuerdo para solucionar el conflicto, va a llevar adelante la medida de acción directa con un paro general de actividades en todos los yacimientos", recalcó.

Chubut es la segunda provincia productora de petróleo de la Argentina, con una producción de alrededor de 7,4 millones de metros cúbicos en 2024, alrededor del 20 por ciento de la producción total del país. Por su parte, Santa Cruz produce el 10 por cuento del petróleo nacional, por lo cual si ambos reclamos se unen podría tener un impacto muy importante.