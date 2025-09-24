Despidos en un importante laboratorio.

Los trabajadores de un importante laboratorio denuncian despidos y persecución sindical en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Por este motivo hicieron varios reclamos para visibilizar su situación.

Se trata de visitadores médicos que trabajan para el laboratorio Servier Argentina, (de capitales franceses) quienes aseguran que la empresa viola leyes y encubre despidos de empleados.

Esto fue expresado por la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) que empezó un plan de lucha afirmando que Servier "despide trabajadores y trabajadoras agentes de propaganda médica debidamente matriculados, violando de esta manera las leyes de profesionalidad en la promoción del medicamento y, por ende, pone en riesgo a los pacientes y a los profesionales de la salud".

"Continuaremos con nuestras denuncias tanto en las puertas del laboratorio como en todos los congresos en los que Servier se haga presente", sumaron desde el gremio conducido por Salvador Humberto Agliano.