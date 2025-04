Ola de despidos en un histórica empresa en medio de la crisis de Milei

Despidos en 4 empresas en un importante distrito.

La crisis económica que generó el gobierno libertario golpea fuertemente a lo largo y ancho de todo el país y un ejemplo de esto es la durísima situación que vive una importante localidad de la Provincia de Buenos Aires que sufrió una ola de despidos por parte de cuatro empresas. Una de ellas cerró sus puertas.

Esto trajo un fuerte malestar y preocupación entre los vecinos del partido bonaerense que salieron a reclamar para visibilizar la situación, como fue el caso de un joven trabajador que tras perder su fuente de empleo prendió fuego su moto.

La localidad que sufrió una fuerte ola de despidos es Chacabuco. Allí diez trabajadores de la empresa Torres Americanas fueron despedidos. Esta compañía es una de las líderes de mercado dedicada a la venta, el diseño, la fabricación y entrega de torres metálicas.

La decisión de frenar toda la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei afectó fuertemente a miles de empresas dedicadas a la construcción. Además la crisis económica hizo que los privados también bajen su nivel de construcción.

Esto no es todo, los vecinos de Chacabuco también sufrieron despidos en Don Yeyo, una fábrica dedicada a la producción de panificados, pastas, tapas de empanadas y demás productos comestibles y que se encuentra en la localidad desde hace casi 35 años. Desde medios locales afirman que la decisión fue por la caída del consumo que se vivió en todo el país desde la llegada del actual gobierno.

Por este motivo, uno de los empleados que fueron desvinculados prendió fuego su moto en modo de protesta. "Me dejaron solo, no les importa nuestro destino. Reducen puestos laborales, no cumplen con las leyes y todos se lavan las manos. Juegan con nuestro destino y te echan de la nada", expresó el joven ante esta situación.

Dos medios locales también sufrieron la crisis de Milei

Otra empresa que despidió trabajadores en medio de la crisis económica fue el canal local Somos Chacabuco, una de los medios históricos de la localidad que echó a tres de sus empleados.

El peor de los casos es el de otro importante medio del partido. En los últimos días se dio a conocer el cierre del histórico Diario de Hoy, motivo por el cuál todos los periodistas que trabajaban en el lugar se quedaron sin su fuente de ingresos. Algunos de los empleados tenían más de 30 años de antigüedad