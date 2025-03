Histórica papelera despidió trabajadores en medio de la crisis de Milei

Trabajadores de una papelera denuncian despidos arbitrarios.

Los trabajadores de una importante imprenta denunciaron despidos arbitrarios y que la empresa utiliza las cámaras de seguridad como método de persecución. El gobierno de Javier Milei provocó una crisis económica que hizo moneda frecuente las desvinculaciones, pero también por sus políticas laborales desprotegió a los empleados que cada vez ven más avasallados sus derechos.

Por este motivo, los trabajadores comenzaron con una protesta que incluyó una manifestación en la puerta del lugar y reparto de panfletos, en busca de visibilizar lo sucedido.

Se trata de la fábrica papelera Sanovo Greenpack de Cipolletti, donde los trabajadores denunciaron el despido de dos compañeros sin motivo alguno. También aseguran que la empresa usa las cámaras de seguridad para perseguir a los empleados y que la firma no cumple con el convenio colectivo de trabajo.

"Somos aproximadamente 65 trabajadores en producción, sumado a otros sectores administrativos llegamos a 80. Los que estamos más involucrados en este problema somos los de producción, porque somos los que estamos más expuestos en los puestos de trabajo", afirmó el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Papelera de Río Negro, en diálogo con LM Cipolletti.

Respecto de los despidos, Héctor Beroiza agregó: "Las cámaras de seguridad están siendo utilizadas para despedir, amonestar y suspender a los trabajadores, lo que también es parte del reclamo".

"Siempre tenemos algún problema con esta empresa. Estamos haciendo esto para que sepan que estamos enojados por la situación que estamos viviendo. Además, no cumplen con el convenio, no cubren los puestos que deben cubrir y hay muchas otras irregularidades", sumó y denunció que uno de los desvinculados tiene 40 años de antigüedad, pero no recibió un centavo.

Por último, no descartó una medida de fuerza en caso de que la firma no revierta la situación: "Veremos qué sale de ahí y después decidiremos en asamblea qué medidas seguir. Si no hay ningún cambio de actitud por parte de la empresa, seguramente tomaremos medidas de fuerza".

Los trabajadores denuncian el uso ilegal de las cámaras

En tanto, uno de los trabajadores detalló que pusieron las cámaras "con el objetivo de cuidar el patrimonio de la empresa, pero ahora las están usando en contra nuestra para despedir compañeros, de manera que consideramos ilegal".

En esa línea sostuvo que "hay un corrimiento de categoría laboral dentro de la fábrica que la empresa no está cumpliendo". "La Federación y el sindicato indican una cosa y la empresa hace otra, de manera incorrecta", concluyó.