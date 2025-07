Los primeros informes de peritos que trabajan con la Guardia Costera aseguraron que el velero en el que estaban las víctimas de la trágica colisión tenía permiso de paso frente a la barcaza, lo que podría definir una de las pericias más importantes para determinar responsabilidades en la colisión en la que perdió la vida Mila Yankelevich, de 7 años, y Erin Victoria Ko Han, de 13 años, hija de padres coreanos pero nacida en Chile, y cuya familia había mudado a Estados Unidos hace aproximadamente 7 meses. Además, por el incidente, todavía hay dos menores internadas en grave estado.

Los resultados de las primeras pericias de la muerte de Mila Yankelevich

Los investigadores trabajan ahora en diferentes pericias para conocer el estado de la marea al momento de la colisión y la velocidad a la que se movía la barcaza, ya que varios testigos aseguran que no había viento, por lo que el velero donde estaban las niñas y su instructora estaba detenido y con la bandera en alza, algo que debería haber sido advertido desde la nave de mayor tamaño. Es por eso que buscan determinar si existía un “punto ciego” o si hubo alguna distracción por parte del capitán del remolcador. Además, al conductor de la nave mayor se le realizaron análisis para determinar si había consumido alcohol o estupefacientes, cuyos resultados fueron negativos.

Por su parte, el Capitán de la Guardia Costera Frank Florio destacó que junto con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida se le tomó declaración al capitán de la barcaza y se busca determinar si contaba con los permisos correspondientes para realizar los trabajos en la zona, ya que los primeros informes hablaban de que se trataba de una barcaza que recolectaba basura, pero en realidad era un remolcador que apoyaba obras de construcción. De esta forma, la grúa que transportaba la barcaza se convirtió en un elemento clave para la investigación ya que analizan si pudo obstruir la visión del conductor. Además, las pesquisas trabajan para mejorar la calidad del video que captó el incidente, en busca de determinar la existencia de maniobras imprudentes con embarcaciones, las cuales están enmarcadas en una ley especial.

El Capitán Manuel Rodríguez Leston, presidente de Universo Marino de Miami, contó a El Destape que “estaba muy cerca de la zona ese día, no había viento, por lo que estimo que alguno no prestó atención o quizá hubo falta de experiencia de alguna de las partes involucradas”, al tiempo que describió que “hace más de 30 años que recorro la zona y es un canal muy ancho, muy cerca de la salida a mar abierto, por lo que es muy difícil de explicar lo que pasó”. El experimentado marino destacó también que le llamó la atención que todas las menores estén a cargo de la joven de 19 años, “me parece muy joven, no me parece que pueda estar enseñando y cuidando al mismo tiempo, pero lamentablemente tiene que ocurrir una tragedia para que nos planteemos este tipo de cambios”, remató.

Mientras tanto, se espera la recuperación de las pequeñas que siguen internadas. Aunque desde el Jackson Memorial Hospital no dieron partes médicos públicos, se conoció que ambas pequeñas siguen en estado crítico y una de ellas está siendo asistida con respirador. Además, se supo que los consulados de Argentina y Chile se pusieron a disposición de las familias de las víctimas para brindarles asistencia. Ahora, la expectativa está puesta en varias pericias que puedan echar luz sobre el episodio y den respuestas a las familias que reclaman justicia.