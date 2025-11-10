Triple femicidio narco: el abuelo de Morena y Brenda denunció un intento de atentado con un auto

El abuelo de Morena Verdi y Brenda del Castillo, dos de las tres víctimas del femicidio narco en Florencio Varela, sufrió un "intento de atentado" en su domicilio. El hecho tuvo lugar este domingo cerca de las 23 horas cuando un automóvil casi impacta de lleno en el frente de su vivienda ubicada en el municipio bonaerense de La Matanza.

Según su propio relato, en el vehículo había cuatro personas: una mujer, un hombre y dos niños, supuestamente de nacionalidad peruana. El hombre llamado Antonio exigió a la policía que "los cuide" a él y a toda la familia y no que se los descuide.

Acerca del momento en que ocurrió el choque, Antonio señaló: "Fue un muy mal momento. El conductor no quería salir, no sabemos quién era". Además, sostuvo que el vehículo aún sigue estacionado a tan solo tres metros de su casa.

"El operativo duró hasta las 7 de la mañana. Fue todo un lío terrible, pelearon con la Policía y con las mujeres", manifestó.

Federico Celedón, primo de una de las víctimas, también se refirió al extraño suceso y lo calificó como "intento de atentado". En diálogo con Noticias Argentinas, aseguró que estas personas todo el tiempo cambiaban de nombre y actuaban de manera extraña.

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio narco de Florencio Varela

Por el momento, el femicidio de Lara, Brenda y Morena, ocurrido el viernes 19 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela, tiene a 11 detenidos y 3 personas prófugas. Los detenidos son Tony Janzen Valverde Victoriano alias "Pequeño J", quien se encuentra en Perú y será extraditado; Matías Osorio, mano derecha de Pequeño J; Iván Jeremías Giménez, acusado de cavar el pozo para esconder los cuerpos de las víctimas; y Víctor Sotacuro Lázaro, quien conducía el auto de apoyo de la camioneta que secuestró a las víctimas.

También Milagros Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro y quien se encontraba también en ese mismo vehículo; Miguel Ángel Villanueva Silva, detenido en un hotel alojamiento y partícipe del crimen; Mónica Débora Mujica, pareja de Sotacuro Lázaro y quien estaba al tanto del crimen; Magalí Celeste González Guerrero, vivía en la casa de donde se llevaron a cabo los femicidios; Maximiliano Andrés Parra y Daniela Iara Ibarra, ambos arrestados en la escena del crimen; y Joseph Freyeser Cubas Zavaleta, presunto autor intelectual de los femicidios.

En tanto, los prófugos son Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J; Alex Roger Ydone Castillo, quien se encontraba en el auto de apoyo con Sotacuro Lázaro; y David Gustavo Morales Huamani alias "El Loco David", a quien lo ubican en la escena del crimen.