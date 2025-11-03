Una fuerte controversia rodea la investigación del crimen en Florencio Varela que dejó tres víctimas: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El expediente fue transferido a fuero federal, específicamente al juzgado de Jorge Rodríguez en Morón, pero la querella de Lara —la más joven de las víctimas— convocó a una marcha frente a la UFI de Homicidios de La Matanza para repudiar la decisión y exigir que la investigación continúe bajo la órbita provincial.

A diferencia de la familia de Lara, las de Brenda y Morena respaldan el cambio de fuero. En un comunicado conjunto publicado en redes sociales, ambas expresaron su “agradecimiento y satisfacción” por la labor de los fiscales y consideraron que se trató de “una investigación ejemplar”.

Qué es el fuero federal y por qué la causa pasa allí

El fuero federal es una rama del Poder Judicial que investiga delitos que trascienden las fronteras provinciales o involucran intereses nacionales, como el narcotráfico, el contrabando o la trata de personas.

En este caso, los fiscales sostienen que el triple femicidio de Florencio Varela no se limitó a un hecho local, sino que forma parte de una estructura narco transnacional con ramificaciones en Perú y la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, consideran que solo la Justicia Federal tiene la competencia necesaria para desbaratar esa red y llegar a los máximos responsables.

Cuál es el argumento de la familia de Lara

La querella de Lara teme que este cambio retrase la investigación y diluya las responsabilidades por los femicidios. Según expresaron los familiares de la joven, el cambio de jurisdicción podría desviar el foco del caso. “Si pasa al fuero federal, el homicidio queda en segundo plano”, señalan en la convocatoria difundida en redes sociales, donde acusan a la Justicia de poner en riesgo el avance de la causa.

El planteo fue presentado formalmente por la madre de Lara, Estella Maris Gutiérrez, y su abogada, Verónica Claudia Véliz, quienes sostuvieron que la declinatoria de competencia “resulta prematura” y que aún no hay pruebas firmes sobre la estructura narco que motivó el crimen.

Por su parte, las familias de Brenda y Morena se distanciaron de este pedido y publicaron en historias de Instagram un mensaje en el que agradecen a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y manifiestan su apoyo a la elevación de la causa a fuero federal.

Cómo sigue la causa del triple femicidio en Florencio Varela

El juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, confirmó las prisiones preventivas para los ocho imputados y remitió el expediente al fuero federal para que investigue los vínculos con la organización narco de Villa Zavaleta. Entre los detenidos figuran Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Parra, Celeste González Guerrero, Milagros Ibáñez, Iara Ibarra y Matías Ozorio.

La Justicia aún busca a tres prófugos con pedido de captura internacional: Alex Ydone, “El Loco David” Huamani Morales y Manuel Valverde. En tanto, “Pequeño J” sigue detenido en Perú, a la espera de su extradición. El juez sostuvo que unificar la investigación en el fuero federal permitirá avanzar sobre los rangos superiores de la red narco señalada como responsable del crimen.