Triple femicidio: confirman al menos 15 involucrados y continúan las detenciones

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela sigue avanzando. Según fuentes judiciales y policiales, al menos 15 personas habrían participado de manera directa o indirecta en el crimen, y aún hay tres sospechosos prófugos.

El caso involucra a nueve detenidos hasta el momento. Entre ellos se encuentra Matías Ozorio, quien fue capturado en Perú y trasladado a Argentina. Las autoridades confirmaron que Ozorio ya estaba en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos cuando llegaron las víctimas, lo que lo posiciona como una figura clave en la secuencia del crimen.

Además, se busca a dos hombres que viajaban en la Chevrolet Tracker junto a las jóvenes y a otro individuo que se desplazaba en un Volkswagen Golf con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez. Esta última identificó a un acompañante llamado Diego, presuntamente vinculado a una red narco.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Triple femicidio: el rol de “Pequeño J” y la hipótesis narco

Uno de los principales sospechosos es Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen. Se investiga si estuvo presente en la “casa del horror” y si organizó el ataque como parte de una venganza narco.

Según los investigadores, una de las víctimas habría sido presionada para entregar información sobre una carga de cocaína, lo que derivó en que una banda rival “mexicaneó” -es decir, robó- al grupo de Valverde Victoriano.

Triple femicidio: confirman al menos 15 involucrados y continúan las detenciones

Además de los dos autos mencionados, se identificaron al menos dos o tres vehículos más que habrían llegado a la vivienda donde se cometieron los asesinatos. Esto refuerza la hipótesis de una operación planificada y ejecutada por múltiples actores. “Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas”, afirmó una fuente judicial.

Triple femicidio: avances judiciales y nuevas detenciones

El fiscal Carlos Arribas, a cargo de la causa, confirmó que hay personas individualizadas y allanamientos en curso. Esta semana será clave para avanzar en las detenciones restantes y esclarecer el móvil del crimen. Aunque la línea narco es la más fuerte, aún no se descarta ninguna hipótesis.