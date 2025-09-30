Triple femicidio en Florencio Varela: arrestaron en Perú a Matías Ozorio y ya son 8 los detenidos

Efectivos de seguridad detuvieron en Lima, Perú, a Matías Agustín Ozorio, uno de los prófugos por el triple femicidio de Florencio Varela. En las últimas horas, el nombre de Ozorio se había vuelto clave en la causa porque el sospechoso había sido señalado como la mano derecha de "Pequeño J", quien es el presunto autor intelectual del crimen.

En su cuenta de X, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó: "El prófugo Matías Agustin Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen".

En la misma red social se difundió un video de Ozorio hablando con el policía que lo detuvo. "Me trajeron de engaño", dijo el detenido, quien aseguró que lo llevaron "unos narcos mafiosos" a los que "les debía plata". Además, contó que está en Perú desde hace "una semana" y que lo llevaron vía Paraguay.

¿Quién es Matías Agustín Ozorio?

Matías Agustín Ozorio tiene 28 años y nacionalidad argentina, reside en Villa Zavaleta y cuenta con antecedentes de violencia. Recientemente, sus familiares brindaron información clave sobre el perfil del prófugo: habría perdido todo su dinero -incluidos sus ahorros- en la estafa de criptomonedas $LIBRA.

En diálogo con el medio televisivo C5N, una mujer que se identificó como familiar de Matías Ozorio, decidió dar declaraciones a la prensa luego de que realizaran diversos allanamientos en Villa Zavaleta. "Invirtió en $LIBRA todos sus ahorros", aseguró la familiar del imputado en el triple crimen. Al mismo tiempo, la madrina del joven también comentó que Ozorio tenía un trabajo bien pago en el Hospital Italiano. Sin embargo, "se le metió en la cabeza la idea de ser millonario con las criptomonedas y lo siguiente que me enteré fue que perdió todos sus ahorros", confesó sobre Ozorio en la nota.

Las fuentes judiciales del caso aseguran que Ozorio habría estado en la parte trasera del vehículo conducido por Sotacuro durante la noche del crimen, por lo que podría ser uno de los partícipes directos del brutal ataque que tuvo como desenlace el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara.