La misteriosa carta que dejaron en una comisaría que dice dónde está Pequeño J y que analizan los investigadores

Una inesperada pista en el caso del crimen de Florencio Varela abre nuevas líneas de investigación. En una Comisaría de la Ciudad de Buenos Aires apareció una carta, que contiene información sobre el paradero de Pequeño J, el líder de la banda narco que está señalado como autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Según Noticias Argentinas el manuscrito que llegó a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad indicaría dónde está Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J. Esta dependencia policial queda a 30 cuadras de la Villa Zavaleta, donde las autoridades realizaron recientemente allanamientos en busca del prófugo.

La carta inesperada

Según las fuentes del caso, el autor de la carta que apareció en la Comisaría de la Ciudad es un chico joven, que asegura que Pequeño J es el culpable del triple femicidio y corrobora que es narco. El fiscal a cargo del caso y de la UFI de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, ordenó secuestrar el mensaje y relevar las cámaras de seguridad para ver quién la dejó.

Según Infobae, las fuerzas de seguridad también encontraron en la zona de Quilmes el Volkswagen Fox que fue utilizado como auto de apoyo la noche de los crímenes. Fue hallado a raíz del dato que ofreció una persona cercana a los acusados. El vehículo ya está en la DDI de la Policía Bonaerense y en la brevedad se le realizarán las pericias pertinentes.

Nuevos allanamientos

Por otro lado, el fiscal Arribas autorizó nuevos allanamientos que realizaron el fin de semana la División Búsqueda de Prófugos de la PFA y el área de Casos Especiales de la Bonaerense en las villas 1-11-14, la Zavaleta de Barracas y la zona de Merlo.

En la Ciudad de Buenos Aires los efectivos allanaron el domicilio de Florencia Ibáñez, la sobrina de Victor Sotacuro, uno de los últimos detenidos del caso que está acusado de ser el chofer de la camioneta blanca que transportó a las chicas desde La Matanza a Florencio Varela.

La sobrina de Sotacuro ya se había presentado ante la Justicia, pero fue arrestada en las últimas horas mientras daba una entrevista a los móviles de canales de televisión.

El número dos de “Pequeño J”

En la localidad bonaerense de Merlo, los detectives siguieron el rastro de Matías Ozorio. Se trata del "número dos" de Tony Janzen Valverde, que también tiene una circular roja de Interpol. Los dos están acusados del delito de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

Una activación de una billetera virtual vinculada a Ozorio arrojó la pista sobre su posible paradero en la zona oeste del conurbano. Sin embargo, cuando los detectives llegaron, el prófugo no estaba. Las fuerzas de seguridad estiman que la billetera virtual podría haber sido activada por un tercero para generar desconcierto a los investigadores.

En Villa Zavaleta viven la madre y la hermana de Ozorio, quienes fueron encontradas en sus casas, sin la compañía del acusado.