Por qué la extradición de Pequeño J a la Argentina va a demorar: qué dicen las autoridades

Ayer en Lima detuvieron al principal sospechoso de planificar el crimen en Florencio Varela Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J. Aprehendieron además a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, quien también está involucrado en el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, las jóvenes de La Matanza torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela.

Ozorio será trasladado a Argentina en las próximas horas, pero la extradición de Pequeño J podría demorar entre 30 y 60 días, según confirmo la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú.

La extradición de Pequeño J

La Policía Nacional de Perú dejó bajo arresto a los dos principales sospechosos del triple femicidio de Florencio Varela, Pequeño J y Matías Ozorio. Los dos serán trasladados a Argentina, pero bajo diferentes mecanismos y tiempos de ejecución.

Según reveló el coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, el trámite de Ozorio llevará menos tiempo porque el detenido es argentino. Será expulsado de Perú en la brevedad y probablemente llegará a Buenos Aires durante la jornada de hoy.

Pequeño J, en cambio, es de nacionalidad peruana y eso hace que los trámites sean diferentes. Pizarro Ramón confirmó que a raíz de la legislación de Perú, el traslado del detenido a Argentina podría tardar entre 30 y 60 días.

“Actualmente, se encuentra a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria para los trámites de extradición. Va a pesar mucho del requerimiento de las autoridades argentinas para argumentar. Podría tardar entre 30 a 60 días”, dijo Pizarro Ramón a C5N. También reveló que Pequeño J no registraba antecedentes en su país de origen.

El jefe policial también dio detalles del traslado de Ozorio: “Según nuestra ley tenemos 24 horas para resolver la expulsión del ciudadano Ozorio. Eso se ha dado. Estamos en coordinación con las autoridades argentinas, a efectos de materializar la expulsión. En las próximas horas debe estar viajando a Argentina”.

La detención de los líderes de la banda narco

La autoridad de la Policía Nacional de Perú contó también cuál era el recorrido que los sospechosos pensaban hacer en Perú hasta que fueron interceptados. Ambos se encontrarían en una plaza de la capital peruana para seguir camino hacia la ciudad de Trujillo, a unas 8 horas al norte de Lima.

“Debemos resaltar el trabajo conjunto que nos ha permitido capturar a los dos prófugos de la Justicia argentina, que han causado un gran impacto a la ciudadanía, y nosotros, luego de las coordinaciones efectuadas, el día de ayer, en horas de la mañana, hemos procedido a la detención de Matías Ozorio, de 28 años, en la zona norte de Lima”, expresó Pizarro Ramón.

“Este ciudadano se encontraba hace cinco días en el país. Al momento de su detención no tenía ningún teléfono celular, pero de las investigaciones efectuadas, teníamos conocimiento que se iba a encontrar con el Pequeño J en una plaza del norte. Es así que nuestros equipos de inteligencia desplegados en el lugar han permitido lograr identificarlo, ubicarlo y proceder a su captura”, agregó el coronel.