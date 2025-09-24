Los sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela rompen el silencio: cuándo y por qué están “aprehendidos”

Mientras el triple crimen de Florencio Valera genera estupor en la sociedad, la investigación judicial se profundiza. Esta mañana, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro personas por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tres jóvenes que habían sido vistas con vida por última vez el pasado viernes en La Matanza.

Según pudo saber El Destape, la situación procesal de los detenidos es de "aprehensión" y permanecerán así, al menos, por 48h. Fuentes judiciales informaron también que van a declarar mañana en la Fiscalía N°2 ante el fiscal Gastón Dupláa, quien está a cargo de la causa.

Triple crimen en Florencio Varela: principales hipótesis

Del Castillo, Verdi y Gutiérrez salieron de sus casas en Ciudad Evita el viernes 19 de septiembre con el objetivo de encontrarse en la rotonda de La Tablada, partido bonaerense de La Matanza.

Fue en el transcurso de ese viaje que dejaron de comunicarse con sus familiares. Horas más tarde, empezó el operativo de búsqueda con la intervención de la fiscalía para investigar cuáles podrían haber sido sus últimos movimientos; es decir, a dónde se dirigían y con quién o quiénes pudieron encontrarse.

Luego de todo un fin de semana de angustia y desesperación, el rastreo de los dispositivos móviles, realizado por la policía, brindó una pista elemental: la ubicación de uno de los celulares de las chicas se activó en un domicilio de Florencio Varela. Los efectivos se trasladaron hacia el lugar y fue allí donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes con señales de desmembramiento.

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, las mujeres se subieron en La Tablada a una camioneta blanca Chevrolet Tracker que las llevó a Florencio Varela, pero haciendo un camino "muy extraño", según los investigadores: el vehículo pasó primero por la Ciudad de Buenos Aires y luego ingresó al municipio bonaerense.

Cuando la policía llegó a dicha vivienda encontró a dos personas que aseguraron que habían sido contratadas por la dueña de la casa, una mujer vinculada presuntamente con una banda narco de la villa 1-11-14, para limpiar el lugar.

Por el triple crimen, hasta el momento, están detenidos el conductor de la camioneta y la dueña del mencionado domicilio y su pareja, quienes fueron encontrados por la policía en un hotel alojamiento cercano al hallazgo de los cuerpos.

Según el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, este crimen esconde una "venganza narco". "Es una organización con comando operacional en un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, y desde allí opera y tiene puntos de ventas en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires”, dijo en referencia a los supuestos asesinos de las jóvenes.

Además, sostuvo que se pedirá para los sospechosos la pena máxima por "homicidio agravado".