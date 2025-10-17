Ocho de los nueve detenidos por el crimen en Florencio Varela hoy prestarán declaración indagatoria ante el fiscal Adrián Arribas. A raíz de ello, el fiscal a cargo del caso confirmó que hay "nuevas interpretaciones en el caso" y, en un escrito donde se definen las nuevas imputaciones, determinó por qué los sospechosos idearon el violento plan. Desde la madrugada se dispuso un enorme operativo de seguridad alrededor de la Fiscalía de San Justo.

De alli se desprende que, contrario a las versiones que circulaban, Morena Verdi, Lara Morena Gutierrez y Brenda Loreley del Castillo no fueron las que robaron la droga que causó la disputa con la banda narcocriminal, sino "allegados o cercanos".

"Tras producirse referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados (de las chicas) es que mediante maniobras de engaño, y ardides -aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad-, integrantes de la organización mencionada precedentemente -en su mayoría de sexo masculino- lograron establecer un vínculo de confianza con las nombradas", expresa el escrito.

Por el hecho, declaran desde las 6 de la mañana Lázaro Víctor Sotacuro; Florencia Ibáñez; Matías Agustín Ozorio; Celeste Magalí Guerrero; Ariel Giménez; Miguel Silva; Maximiliano Parra y Daniela Ibarra.

En la resolución sobre las indagatorias, el fiscal Arribas confirmó que se reformularon algunas de las imputaciones. Por ejemplo la de Giménez, quien estuvo encargado de realizar los pozos donde entrerraron a las chicas y ahora fue señalado coautor de los tres crímenes.

El cambio clave en la cronología de los hechos: quién compró la droga

El documento arroja información que marca un punto de inflexión en la investigación del triple femicidio. "Entre las 22:00 horas del día 6 de septiembre de 2025, y las 21:29:49 horas del día 19 de septiembre de 2025, en lugar indeterminado, presumiblemente varias personas organizadas mediante un previo plan común, acordaron la sustracción de varios kilogramos de sustancias ilícitas", detalla el escrito y asegura que al momento del ingreso, los agresores hicieron explícitas sus verdaderas intenciones (recuperar la droga).

De alli se desprende que, contrario a las versiones que circulaban, Morena Verdi, Lara Morena Gutierrez y Brenda Loreley del Castillo no fueron las que robaron la droga que causó la disputa con la banda narcocriminal: "Tras producirse referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados (de las chicas) es que mediante maniobras de engaño, y ardides -aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad-, integrantes de la organización mencionada precedentemente -en su mayoría de sexo masculino- lograron establecer un vínculo de confianza con las nombradas".

Cómo sigue la causa

Desde las 6 de la mañana de hoy Arribas escuchará las declaraciones indagatorias de todos los detenidos. "Vamos a hacer una nueva interpretación del hecho y le haremos saber de una nueva imputación a los detenidos", adelantó el fiscal a cargo Adrián Arribas.

La semana que viene se dictaminarán prisiones preventivas para cada uno de los detenidos. Al mismo tiempo, continúa la búsqueda de los sospechosos Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani a quien se conoce como "El Loco David" o "El Tarta", y de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J.