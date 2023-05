Crimen de la periodista en Corrientes: se confirmó que tenía "signos de defensa" en el cuerpo

La fiscal a cargo de la investigación dio detalles de la autopsia, imputó a su expareja por femicidio pero señaló que no descarta ninguna hipótesis.

La fiscal María José Barrero Sahagún, a cargo de la investigación del crimen de la periodista correntina Griselda Blanco, quien fue hallada estrangulada el pasado sábado en su vivienda ubicada en la localidad de Curuzú Cuatiá, confirmó en las últimas horas que la víctima tenía "signos de defensa" en su cuerpo y que se hallaron "muchos elementos" en la escena del crimen para proseguir con la investigación, sin descarta ninguna hipótesis. Si bien detuvieron a su expareja, Armando Jara, su hijo apuntó contra la policía provincial.

Consultada sobre los resultados preliminares de la autopsia, en diálogo con Radio Dos, la fiscal de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) detalló: "Hay signos de defensa y una recopilación inmensa de datos con los que estamos trabajando. La autopsia revela la presencia de un homicidio y esa es la carátula de la causa", marcó. Más allá de esto, se negó a dar detalles para no obstaculizar la pequisa.

A su vez, Barrero Sahagún se refirió a la motivación del crimen y remarcó que "nada se descarta, todas las líneas se están investigando", refiriéndose desde un posible femicidio por parte de su expareja hasta las amenazas que habría recibido la periodista por informes que publicó al respecto de un caso de supuesta mala praxis en el hospital local "Dr. Fernando Irastorza" y otro caso de abuso sexual que involucraría a un comisario provincial.

Además del estrangulamiento con una soga, Blanco presentaba golpes en el rostro y había rastros de sangre en el piso de la vivienda. "En la autopsia encontraron cabello en una de las manos de la víctima", aseguró el ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte; quien además adelantó que se reunirá en las próximas horas con los familiares de la periodista radial asesinada.

"Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron... Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia por qué es lo que ella hubiese querido y lo que se merece", escribió Lautaro Cesani, uno de los hijos a través de sus redes sociales.

A su vez, confirmó que la madre le había pedido que contacten a la abogada Silvia Casarrubia -quien asesora a los hijos- en caso de que le pasara "algo" y subrayó que "recibió amenazas para que no hablara y no dijera nada" por parte del comisario denunciado. Además, Lautaro señaló que la policía local entraba y salía de la escena del crimen "sin fiscal, peritos y secretarios", por lo que "pudo haber pasado cualquier cosa" y aseguró que Blanco tenía dos teléfonos, "uno con el que transmitía y otro con el que pasaba música y desapareció el más importante".

En las últimas horas de la tarde del martes, la expareja Armando Jara quedó formalmente imputado por el delito de "homicidio agravado por la relación de pareja (femicidio)" mientras que, pasadas las 19 hs, se le tomó declaración indagatoria según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Fue la fiscal Barrero Sahagún quien planteó la figura de "femicidio" como móvil del asesinato y adelantó que pedirá la prisión preventiva dado que cuenta con "evidencia suficiente para vincularlo al hecho y por existir riesgo procesal".

Mientras que la abogada de la familia, Andrea Tribbia confirmó que aportaron a la fiscal "información sobre otra persona" que también podría ser sospechosa. "No lo descartamos pero tampoco está en la lista de los prioritarios", manifestó la representante legal sobre Jara -línea que siguen los hijos de la víctima-. Y añadió sobre las amenazas mencionadas y una captura de pantalla de un chat que preocupó a la familia: "No era habitual en ella preocupar a sus hijos. Su actitud era de confrontar, de pasar por alto amenazas, ella se reía de eso. Son muchas las personas que la amenazaron, no sabemos la naturaleza del vínculo, pero la reacción por ese mensaje no era habitual en ella".

Marcha en reclamo de Justicia y conferencia de Periodistas Argentinas y FATPREN

Durante la tarde del martes, familiares y amigos de Blanco convocaron a una marcha en reclamo de Justicia en la Plaza General Belgrano, en Curuzú Cuatiá. En tanto, desde la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) exigieron a la Justicia "una investigación transparente para el esclarecimiento urgente del hecho", al igual que desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC). Junto a Periodistas Argentinas, convocaron a una conferencia de prensa para hoy a las 17 hs, en Solís 1158. transmitida por el canal de YouTube de la federación.