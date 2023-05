Crimen de Anahí: tras la absolución de Marcos Bazán, cómo sigue la causa

Los detalles del fallo del TOC 7, la palabra de los abogados de la familia y de Bazán y la posibilidad de una nueva investigación por el femicidio.

El pasado martes, a dos meses y medio del inicio del segundo juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de Lomas de Zamora resolvió absolver a Marcos Bazán de todos los delitos que se le imputaron durante el proceso mientras que Marcelo Villalba fue condenado -por unanimidad- a prisión perpetua por los delitos "de robo y abuso sexual agravado por acceso carnal, en carácter de autor, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género en carácter de coautor" por el femicidio de Anahí Benítez.

En el fallo, los magistrados Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo señalan la culpabilidad de Villalba basándose en el robo del celular de la joven -que terminó, con otro chip, en manos del hijo del acusado- y en las pericias genético forenses, donde se constató en su totalidad su perfil genético en el cuerpo de la víctima.

"No media duda alguna acerca de la autoría penalmente responsable de Villalba en estos eventos disvaliosos, teniendo acreditado -incluso- que tenía pleno conocimiento de la privación ilegal de la libertad de aquella, la que excedió el tiempo necesario para el desapoderamiento, como para el acceso carnal", sostienen y remarcan que la sustracción del celular y el abuso "han ocurrido en momentos diversos" conforme a las pruebas recolectadas.

"Las piezas cargosas han demostrado que ha sido Villalba -y no otro- quien despojó a la víctima de su aparato de telefonía celular, para suministrárselo a su hijo, manteniéndola privada de su libertad -con la participación de otros- en el lapso temporal que demandó su cautiverio, suministrándole drogas que viabilizaran tal condición para así, además, accederla carnalmente (...) y ulteriormente, sin mediar salto lógico, darle alevemente muerte para ocultar su malfetría en complicidad con demás partícipes", sostienen.

Mientras que sobre Bazán, se expresaron sobre el procedimiento efectuado por el perro Bruno y su guía Diego Tula, marcando que no quedan dudas que "la labor efectuada carecer de carácter científico" -además de señalar que el levantamiento de prendas debía llevarlo a cabo la Policía Científica, también sostuvieron que no se tomaron la precauciones necesarias para evitar la contaminación-. "En virtud de la totalidad de lo supra expuesto, en forma alguna el rastro practicado por Tula puede resultar determinante, ni tampoco ser considerado intachable, sino más bien, al menos, controvertido", sostuvieron.

"Tampoco se ha logrado acreditar el conocimiento de la víctima y Bazán, para poder afirmar que dicha llave (la hallada y utilizada como prueba, que funcionaba en la reja principal y que a su vez tenía fallas) le hubiera sido entregada por el mismo", sostienen y también resaltan que ninguno de sus amigos comentó que Anahí tenía un amigo con su nombre. Mientras que, en relación a las muestras de tierra recolectadas, se probó que "son similares entre sí" pero no iguales, razón por la cual no se puede determinar que sea lo mismo.

Con respecto al informe pericial toxicológico, no se halló diazepam en las pertenencias del imputado a pesar de lo afirmado por la querella mientras que en relación a la comida hallada dentro de la olla de Bazán -el arroz con vegetales-, destacaron que no se notaron las mismas características en el contenido gástrico de la joven tras la autopsia. "No ha logrado acreditarse que el contenido de la olla fuera el mismo que el del estómago de la víctima", marcaron. Y por último señalaron que si la víctima se hubiera encontrado privada de su libertad en su domicilio, no podrían haberse desarrollado actividades como las visitas recibidas de amigos y su novia en ese período.

"He de señalar que tampoco obra elemento alguno que acredite un conocimiento previo entre Bazán y Villalba", añaden citando las declaraciones de varios testigos.

"Por todo lo expuesto, las circunstancias previamente valoradas no se permite arribar a la conclusión que Bazán hubiera participado del evento bajo estudio con la certeza apodíctica que requiere esta instancia. (...) Tampoco se ha acreditado la existencia de indicios, los que, sin perjuicio de no resultar suficientes, acarrean un manto de duda en cuanto a la participación del mismo", señalan. Y concluyen: "La duda impide una condena y obliga a una fallo desincriminatorio. No puede condenarse por sospechas, la duda implica absolución y libertad".

Más allá de la absolución de Bazán, al referirse a "participación de otros" es importante resaltar que en este segundo juicio fueron mencionados por diversos testigos nuevos personajes que no aparecieron en el primer proceso. Según adelantó, a este medio, el abogado querellante se iniciará una nueva investigación para corroborar la información. Resta conocer cómo seguirá la causa.

La querella apelará la sentencia: ¿qué pide la familia?

"Seguramente vamos a recurrir al Tribunal de Casación, mínimamente por el delito de encubrimiento agravado. Es más, de hecho, estuve leyendo que los jueces, más allá de la unanimidad del fallo, hablan de la duda razonada. Es decir, en esta instancia, ante la duda, hay que absolver. Pero ellos hacen mención a varios elementos probatorios que no pudieron ser justificados. Es verdad lo de la duda razonada, pero esto me habilita a mí a decir que estos elementos existen y que lo vamos a utilizar en el recurso", adelantó a El Destape el abogado de la familia, Guillermo Bernard Krizan.

La duda razonable es una figura legal que refiere a la facultad que tiene un juez/a de declarar que no existen suficientes pruebas o evidencias claras de la existencia de un delito o la participación de una persona en determinado hecho. No es una facultad en la cual un juez se pueda amparar para rehusar tomar parte en un juicio o decisión, sino una concesión que se da cuando la lógica de los argumentos no son contundentes para realizar un dictamen certero. Dicho concepto está altamente relacionado con la presunción de inocencia.

La querella solicitó prisión perpetua para Villalba por privación de la libertad, robo, homicidio y abuso sexual con acceso carnal, mientras que requirió la calificación de "partícipe secundario" para el ahora absuelto Bazán o, en caso de no ser aceptado, la calificación de "encubrimiento agravado" -a pesar de que la mamá de Anahí, Silvia Pérez Vilor buscaba la imposición de la pena máxima para ambos-. "La participación secundaria tiene una pena mucho más alta como la de los rugbiers en el caso Báez Sosa; es decir, es accesoria a la pena principal de Villalba. Cuando la pena accesoria depende de un delito que tiene una connotación de prisión perpetua, tiene un mínimo de 10 años y un máximo de 15, por eso pedimos 14 años para Bazán", explicó Krizan.

Por otro lado, el representante legal de la familia de Anahí señaló que el encubrimiento tiene una pena más baja (máximo de 6 años en prisión), razón por la cual pidieron cinco años y medio. De todas formas, subrayó sobre el fallo de los magistrados: "Entiendo que si ni siquiera lo condenaron por encubrimiento agravado, considero que se acercaría más el recurso de apelación a ir solamente por ese delito y no por uno más grave. Si los jueces no encontraron o la duda no les dio para condenarlo por un delito menor, va a ser más difícil por uno mayor".

Más allá de la aceptación o no del pedido por parte de Casación, cabe resaltar que Bazán ya cumplió la pena tras estar cinco años en prisión tras ser hallado culpable como autor del homicidio y condenado a perpetua en el primer juicio durante el 2020 (que luego fue anulado). "Es más que nada para poder establecer que tenía alguna especie de vinculación o conocimiento con el hecho y nada más. Siempre dije que no fue ni autor, ni coautor ni partícipe necesario; pero alguna vinculación, entiendo, tenía. Si Casación da lugar, deja de ser una persona inocente. Uno no está ensañado con él, simplemente me guío por los elementos de prueba que hay", concluyó en este medio.

"Marcos solo me dijo que había podido dormir"

El abogado Manuel Garrido, representante de Marcos Bazán y parte de un importante equipo de Innocence Project, dialogó con El Destape y señaló que tenía una "sensación de alivio y satisfacción" pero resaltó que "no hay mucho para festejar en un caso donde, más allá de que se haya hecho justicia respecto de Marcos, está claro que es un hecho grave y doloroso". A su vez, sostuvo que la Justicia "no repara" sino que sancionó al resposable y se absolvió a quien había sido acusado injustamente. "El daño que le provocaron a Marcos es irreparable, injusto, la estigmatización, el manoseo, que desde la Justicia le hayan revisado desde su celular hasta sus sentimientos. Le destrozaron su vida, fue un daño para todas las partes, es un desastre este caso", opinó.

"Marcos solo me dijo que había podido dormir... Tiene el apoyo de Innocence Project para rehacer su vida. Además del daño que le provocaron, desde lo psicológico, del síndrome de estrés postraumático, se quedó sin trabajo y sin casa, miedos de todo tipo porque siento una persona inocente lo detienen, se lo llevan y lo encierran. ¿Cómo vuelve a salir a la calle después de que su cara haya salido en todos lados como un femicida cuando no tenía nada que ver?", sostuvo.

Por otra parte, Garrido marcó que si la familia de Anahí recurre a la apelación ante Casación, responderán. "El encubrimiento y la participación es todo ficción. Si plantean eso, iremos a discutir a Casación. No hay prueba de nada, el Tribunal descarta uno por uno los elementos que según la parte acusadora eran indicios. Lo que hace el Tribunal es tener una posición conservadora, marca que no está acreditado y no va más allá. En la sentencia marca que no hay nada y todo lo que la querella llama indicios, no existe", subrayó.

De cara al futuro, desde Innocence Project plantean que son necesarias "reformas que mejoren y prevengan las condenas erradas" mientras que el abogado de Bazán enumeró: filmación de todos los juicios, conservarse la prueba biológica, mejores normas sobre reparación de las personas condenadas por error y sobre identificación de personas, la existencia de criterios más claros sobre las pruebas científicas y no-científicas. "Realicé un montón de denuncias en mi alegato, pedí que investiguen a fiscales, al adiestrador Tula, a los servicios que intervinieron... Claramente deberían investigarse. Mi organización no persigue gente pero sí debería hacerse algo contra Tula porque va a seguir actuando y mintiendo en causas penales, lo que me parece sumamente peligroso y hay que frenarlo", concluyó.