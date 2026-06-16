Crimen en Chaco: detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su hija

La provincia del Chaco se encuentra conmocionada tras el asesinato de Pamela Magalí Gauna, una joven de 28 años que fue encontrada sin vida en su domicilio de la comunidad de Tres Isletas. La madre de la víctima, Irma Gladis Pérez, se habrúa entregado a la Policía y admitdo su responsabilidad en el crimen, por lo que se investiga un filicidio.

Según informaron fuentes policiales, el caso salió a la luz el viernes por la noche cuando un tío de la chica se presentó en una comisaría local para alertar que su hermana le había anticipado que atacaría a su hija. Tras la denuncia, efectivos policiales acudieron de inmediato a la vivienda ubicada en el barrio Griseti y encontraron a la joven sin signos vitales.

Horas después, la mujer señalada como autora del hecho se presentó voluntariamente en la dependencia policial y confesó haber cometido el crimen. Por orden de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de la Sexta Circunscripción Judicial, se preservó la escena para la realización de pericias y la recolección de pruebas. En el lugar trabajaron especialistas de distintas áreas de investigación y criminalística.

Según detalló el medio Diario Chaco, los investigadores secuestraron una cuchilla de carnicero con manchas de sangre, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, mientras que la sospechosa quedó detenida en el marco de una causa por homicidio.

Los primeros informes forenses revelaron que Pamela presentaba múltiples heridas de arma blanca en la zona del cuello y el rostro. Además, los especialistas detectaron lesiones defensivas en sus manos, lo que indicaría que intentó resistirse al ataque.

Caso Axel González: apartan a la Policía de Chaco de la investigación por el joven desaparecido

Luego de que la Fiscalía resolviera la situación de los siete (7) imputados por el caso de Axel González, el joven de 21 años desaparecido en la localidad de Fontana, el Equipo Fiscal N° 14, conducido por Julieta Arolfo, dispuso la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la causa y ordenó el cese inmediato de la Policía del Chaco en todas las tareas investigativas vinculadas al caso.

La resolución ordena la actuación conjunta de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según detalló Chaco Día por Día, la medida fue adoptada tras el pedido del Procurador General, Jorge Canteros, que solicitó la inc6 paorporación de organismos federales al expediente.

Además, se instruyó a la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), Paula Sánchez Ayala, para que designe la unidad de investigación federal que intervendrá en la causa, la cual deberá quedar a disposición del Equipo Fiscal N° 14 para iniciar las diligencias que correspondan.

En simultáneo, la Justicia ordenó a la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco, encabezada por el comisario Nelson Alvarenga, que cese toda intervención en la recepción de testimonios, recolección de pruebas y demás actos investigativos a partir de la fecha de la resolución. La dirección deberá remitir de manera inmediata al equipo fiscal la totalidad del material probatorio reunido hasta el momento: evidencias, datos e informes.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco valoró la decisión, pero fue enfático en señalar sus límites: la medida era necesaria y adecuada, pero llegó tarde. “Las primeras horas y los primeros días son cruciales para la preservación de la prueba”, señaló el Comité en su comunicado, advirtiendo que la demora en excluir a las fuerzas potencialmente involucradas puede haber comprometido la eficacia de las medidas de prueba y dificultado la reconstrucción de los hechos.