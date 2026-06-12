Creció la violencia sexual de 2024 a 2025 en Argentina: 8 de cada 10 víctimas de delitos fueron mujeres

A pesar de que el Gobierno de Javier Milei la niegue, la violencia de género existe en Argentina y distintos estudios oficiales dan cuenta de ella. El informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, publicado este jueves, alertó que del total de delitos cometidos en el país en los que tuvieron intervención entre 2024 y 2025, 8 de cada 10 tuvieron a las mujeres y diversidades como víctimas y al menos la mitad estuvieron relacionados con la violencia sexual.

La DOVIC indica que, de acuerdo con los casos en los que fue convocada a intervenir, “al observar los tipos de delitos según el género de la víctima, se puede afirmar que para la mayoría de los delitos las víctimas son mujeres de manera predominante”. Al menos el 82,8% de las víctimas acompañadas por la dirección durante este período fueron mujeres, porcentaje levemente superior al 81,5% registrado en el informe del año pasado. Le siguieron los delitos vinculados a la trata y explotación de personas, con 72 casos, y las infracciones a la Ley N°26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con 55.

La mayoría de las personas que recurrieron a la DOVIC durante el período analizado fueron adultas: representaron el 80,8% de los casos. En tanto, niñas, niños y adolescentes concentraron el 16,4% de las intervenciones. El grupo más asistido fue el de personas de entre 26 y 60 años.

El informe también permite dimensionar el trabajo acumulado del organismo desde su creación. Desde agosto de 2014 y hasta noviembre de 2025, la DOVIC recibió 15.016 solicitudes vinculadas a víctimas de delitos. De ese total, 13.964 fueron pedidos de acompañamiento e intervención y otras 1.052 correspondieron a solicitudes para la realización de declaraciones en Cámara Gesell.

Las cifras forman parte de un relevamiento estadístico que busca analizar la evolución de los casos atendidos y mejorar las herramientas de seguimiento y asistencia a las víctimas. Durante 2025, además, el organismo avanzó en el desarrollo de nuevos sistemas de monitoreo para ordenar y procesar la información recolectada en cada intervención.

Entre las áreas que más trabajo concentraron durante el período, el programa de atención a víctimas de violencia de género encabezó el listado con 302 intervenciones. Allí se acompañó principalmente a mujeres adultas afectadas por delitos como abuso sexual, amenazas y lesiones.

En segundo lugar se ubicó el programa de atención integral a víctimas dentro del proceso penal, con 255 casos. Se trata de situaciones especialmente graves o complejas que requieren asistencia urgente o un seguimiento profesional más intenso. Detrás se ubicaron el programa para niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato o abuso sexual, con 226 intervenciones; el destinado a víctimas de trata y explotación de personas, con 109; y el de violencia policial, con 36.