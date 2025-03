Apagón en AMBA: comunicado oficial sobre por qué se cortó la luz

Mientras se inicia una nueva ola de calor, con una sensación térmica que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya superó los 30 grados, continúa el apagón masivo en diversos barrios porteños y localidades de la zona sur del Conurbano Bonaerense. La empresa a cargo de dichas zonas, Edesur, comunicó a través de sus redes sociales las razones sobre el corte en el AMBA y aseguró que trabajan para restablecer la totalidad del servicio.

"Esta madrugada, se registró una falla en dos líneas de alta tensión, lo que afectó a varias subestaciones de la compañía. Nuestros técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio en su totalidad", detallaron en sus redes sociales. Mientras que, minutos más tarde, confirmaron que "ya se restituyó el suministro a más del 60% de los clientes inicialmente afectados" aunque todavía hay miles de usuarias y usuarios sin servicios.

El comunicado oficial de Edesur:

Entre las zonas más afectadas, se destacan los barrios porteños de Almagro, Balvanera, Parque Patricios, La Boca, Villa Crespo y San Cristóbal; mientras que ciudades del Conurbano bonaerense como Avellaneda, Lanús, Banfield, Lomas de Zamora y Quilmes también se vieron fuertemente afectadas.

Mientras tanto, la empresa concesionaria no dio un horario estimado para la normalización total y su registro, la página del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), para controlar la cantidad de cortes activos, también está caído. Si bien la información se actualiza cada cinco minutos, la última renovación de información se dio a las 5:40 de la madrugada: en ese momento, de más de 2 millones y medio de usuarios, cerca de 17 mil personas no tenía servicio. Se cree que la cifra sería aún mayor pero no se confirmó el alcance total.

El ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, y el transporte público en el Conurbano también se vieron fuertemente afectados durante las primeras horas de la mañana: la Línea B del Subte se vio totalmente interrumpida, la Línea A -por su parte- circuló pero de forma limitada entre las estaciones Río de Janeiro y San Pedrito y también se registraron demoras en los trenes de la Línea Roca de los ramales La Plata y Bosques Vía Quilmes. Cerca de las 8.15, los trenes circulaban con normalidad.

Hace aproximadamente 20 minutos, también se vio interrumpido el servicio de la Línea E "por formación detenida debido a una causa técnica". Se desconocen si se debe al corte de luz o a otra razón ya que Emova, empresa concesionaria del Subte, no dio detalles al respecto.

Apagón masivo: operativo en una comisaría de San Cristóbal para evitar fuga de presos

En este marco, también se dieron complicaciones el hospitales, alcaidías y comisarías que fueron parte del apagón masivo.

En una comisaría del barrio porteño de San Cristóbal se llevó adelante un operativo especial de la Policía de la Ciudad para evitar la fuga de presos en medio del apagón que afecta a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires. Pasadas las 6 de la mañana de este miércoles, patrulleros de la Ciudad cortaban el cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos para reforzar la seguridad en la Comisaría Vecinal 1°C, donde hay alojados 90 presos.

"No hay fuga ni intento de fuga. No hay luz en la comisaría y en la zona por el corte general de suministro eléctrico", informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.