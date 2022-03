Habilitan una cuarta dosis para vacunados con Sputnik V que necesiten viajar a países que no la aceptan

Las autoridades sanitarias decidieron habilitar una cuarta dosis contra el COVID-19 a las personas que necesiten viajar y hayan completado su esquema con la Sputnik V, una vacuna que no es aceptada por ciertos países.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció este jueves que se habilitará la aplicación de una cuarta dosis para personas que hayan completado su esquema de vacunación con Sputnik V y que “necesiten viajar” a países en los que no está autorizada su aplicación. La dosis de refuerzo será con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Nosotros estamos en contacto con la OMS y el avance que se logró fue enorme, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más 800 documentos, todos los documentos, y estaba programada la visita de inspección y justo sucede la situación relacionada a la guerra y se posterga. Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación paras incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, explicó Carla Vizzotti en diálogo con Radio con Vos. Esta situación “genera una complicación con los viajes” a las personas que recibieron dos o tres dosis de la vacuna rusa.

A continuación, Vizzotti informó: “Nosotros acabamos de terminar una reunión avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar” ya que se han visto impedidas por “un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”.

“Desde Argentina, como tenemos stock de vacunas, para que las reciban todos los que tienen que iniciar o completar el esquema y recibir el refuerzo estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS paras que puedan viajar”, propuso.

De esta manera, quienes hayan recibido dos o tres dosis de Sputnik V, podrán recibir la cuarta dosis en tanto puedan justificar la necesidad de viajar a países en los que no acepten la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya.

Dentro de los requisitos para recibirla, especificó que la persona que vaya por la dosis de refuerzo “tiene que cumplir con los intervalos mínimos, tener la edad para vacunarse y acreditar que tiene que viajar”. “Antes de empezar a dar los refuerzos nosotros definimos que hay un grupo de personas que requieren en su esquema primario tres dosis. Vos podés tener la vacuna de Cansino, que es una sola dosis, la de AstraZeneca, que tienen dos dosis, y un grupo de personas que requiere una dosis adicional que eran los mayores de 50 años con Sinopharm y las personas mayores de tres años inmunodeprimidas”, aclaró.