Una docente cercana al PRO le dijo a sus alumnos que el COVID no existe

La docente en cuestión es profesora de Formación Ética y Ciudadana. Sostuvo sus dichos negacionistas durante una videollamada con padres y alumnos.

Una docente de Santa Cruz lanzó una insólita frase negacionista sobre el coronavirus que se viralizó en las últimas horas. En medio de una videollamada con padres de sus alumnos, dijo que el "COVID-19 no existe" y, además, retó a cada uno de los padres por "no saber cuidar a sus hijos".

En las últimas horas circuló un video en el cual la docente, que se llama Rosa Emperatriz Razuri, es abogada y da clases en la Escuela Industrial N° 7 de Las Heras. Además, fue ex dirigente del PRO, fue militante de "Salvemos a las 2 Vidas" y ahora está cerca del partido de Juan José Gómez Centurión. En ese sentido, Razuri añadió: "Es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos". La docente en cuestión es profesora de Formación Ética y Ciudadana y le lanzó ese ataque a una madre que le cuestionaba negar la existencia del coronavirus.

Para peor, después la docente se animó a más y lanzó: "La gente no se muere de ningún Covid porque no existe. Tengo mi hermano que es científico y él me informa". En ese mismo sentido, agregó que la gente "se están muriendo por neumonía pero no por coronavirus". Rápidamente se viralizo la insólita e increíble frase que largó en el zoom. Después de ese momento, varias madres que estaban en el encuentro virtual comenzaron a contar situaciones familiares a lo que la docente ni se inmutó.

Tras los catastróficos dichos de la docente, hubo varios espacios que salieron al cruce. uno de ellos fue La Cámpora de General Las Heras que sacó un comunicado en el cual indica: "Desde nuestra organización queremos hacer público nuestro repudio a los dichos expresados por la Sra Rosa Emperatriz Razuri quien en su calidad de docente ha negado la existencia del COVID, por respeto a las personas fallecidas y a a sus familiar no se debe permitir este tipo de mensajes".

Por otro lado, en el mismo comunicado, explicaron: "La docencia no es solo un título universitario o terciario. Es una responsabilidad que va más allá de saber porque a quienes están siendo dirigidos los conocimientos están en formación y si desde el llano la información que bajan es basada en sus prejuicios o creencias, nada bueno puede salir bien. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto".