Un hombre fue vacunado en el mismo lugar donde lo torturaron en la dictadura

Un ex detenido y desaparecido en la última dictadura militar de 1976 fue vacunado contra el COVID-19 en el vacunatorio ubicado en el Espacio Mansión Seré, en Morón, y dio la casualidad que aquel lugar, ex centro clandestino de detención, fue donde estuvo capturado hace 45 años y se encontró sometido a torturas inimaginables durante el período más oscuro de la historia de Argentina.

Quien dio a conocer la historia fue el intendente de Morón, Lucas Ghi. "Donde hubo muerte, hace 20 años hay vida. Donde se sembró el terror, hoy brota la esperanza. El futuro habita en la memoria y estos momentos quedarán grabados siempre en nuestros corazones", escribió a través de sus redes sociales y compartió un video en el cual la trabajadora de salud que lo vacunó cuenta la increíble y emocionante historia.

La vacunadora, en diálogo con TV Pública, contó sobre los espacios de inmunización y su experiencia: "Nos agradecen y se emocionan muchísimo las personas, con palabras que te llegan hasta el alma; es muy gratificante". Y allí deslizó: "Hay cosas que te marcan como por ejemplo, después del 24 de marzo, justamente en este lugar tan significativo, vacuné a un señor que estuvo detenido aquí. Me causó una curiosidad enorme porque lo vi llorar desde el momento en que tomó asiento".

A su vez, con respecto a la historia con este hombre, sumó: "Me acerqué a preguntarle qué le pasaba y me dijo que quería abrazarme. Uno trata de tomar distancias, por precaución. Y me dijo: 'Acá, hace 45 años, me torturaron para quitarme la vida y hoy, me vas a dar la vacuna para prolongarla'. Eso fue lo que más me marcó". Mientras que sentenció: "Vacunar a familiares de compañeros de trabajo, verlos vacunar a sus padres... Es una experiencia enorme y única".