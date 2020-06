Trabajadores de la República de los Niños no cobran sus sueldos desde marzo

Los 46 trabajadores de los juegos de la República de los Niños, en La Plata, no cobran sus sueldos desde marzo, denuncian que no les abonan los aportes previsionales desde diciembre y reclaman que el intendente Julio Garro se haga cargo de las deudas, porque "entregó la concesión" a la empresa Vica Waikitum, propiedad de Hugo Fabián Vidal. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intimó a la firma para que pague los salarios adeudados.

"No tenemos ingresos desde marzo, no podemos acceder al IFE porque técnicamente estamos en blanco. Hay dos trabajadoras embarazadas que perdieron la cobertura médica y que no pueden ser atendidas en el hospital, porque no es de urgencia. Entre todos juntamos plata para que se pueda hacer una ecografía", contó a El Destape Karina Botello, quien estaba encargada del parque.

Los trabajadores denuncian que el martirio comenzó en diciembre pasado cuando la empresa no quería pagar el aguinaldo, no reconocía a trabajadores que estaban en negro y se negaba a pagar vacaciones. "En frente mío, Vidal le dijo a un compañero ´no merecen vacaciones, ustedes están mal acostumbrados, las vacaciones son para la familia´", contó Botello.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En febrero tuvieron otro reclamos, porque había casi "30 trabajadores en negro y no quería pagarnos en horas extra". Tras un verano exitoso, el parque cerró a mediados de marzo por la cuarentena obligatoria y los empleados denuncian que en ese momento se cortó el vínculo con el empleador. "Yo era encargada entonces todos mis compañeros me escribían a mí, pero intentaba contactar a Vidal y nunca me respondió los llamados", explicó Botello.

En la instancia de mediación del Ministerio de Trabajo Provincial, Vidal le dijo a los trabajadores -que están afiliados al Sindicato Único de trabajadores de espectáculos públicos- que no tenía dinero para pagarles los sueldos debido a que el parque de diversiones está cerrado y no pudo explicar por qué no pagó los aportes previsionales.

El ministerio de Trabajo bonaerense intimó a la empresa a que pague los salarios adeudados. En caso de no cumplir con el pedido la firma podrá ingresar en un proceso sancionatorio y luego derivar en una multa.

"Nosotros pedimos que Garro se haga responsable y que sea intimado, porque es quien autoriza la concesión del parque. Además, Vidal siempre dijo que le hizo la campaña política a Garro, mostraba fotos de que había ido a cenas con el intendente", sostuvo la trabajadora.

En reiteradas oportunidades los trabajadores se manifestaron frente a la Intendencia de La Plata, pero no recibieron más respuesta que el comentario despectivo de algún funcionario local o el maltrato de la policía local. "El intendente se fue a sacar fotos en la República de los Niños con las camas para pacientes con coronavirus, pero a nosotros, los trabajadores del lugar, no nos atiende", cierra Botello.