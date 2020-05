Repudian al conductor del Grupo Clarín que comparó al kirchnerismo con piojos y llamó a “matarlos”

Gustavo Tobi, un conductor de la televisión cordobesa y de reconocida militancia derechista, desató un escándalo y una ola de repudios, cuando ayer, en una entrevista dada en El Doce -el canal cordobés del Grupo Clarín- señaló: “Lamentablemente hay sectores que han vuelto, pero han vuelto… ¿viste cómo son los piojos resucitados?, vos a los piojos los tenés que matar, porque si no lo matás al piojo, el piojo resucita y pica con más fuerza. Decían que Macri había terminado con el kirchnerismo y yo les dije Ustedes están totalmente equivocados”.

Tras cinco décadas en El Doce –antes se llamaba Canal 12-, Tobi se retiró hoy de la pantalla de Noticiero Doce, que se emite al mediodía. En una ronda de despedida iniciada días atrás por la emisora televisiva del Grupo Clarín, Tobi visitó el matinal El Show de la Mañana, que conduce Aldo Ghizzardi. En ese programa, se despachó con su furia antidemocrática: “Hay unos avances totalitarios de un nivel tan desembozado que es lo que realmente me preocupa. Porque yo creo que este tema de la pandemia, el virus va a pasar; pero el virus del totalitarismo que está instalado en nuestro país, eso no pasa más. Ya lo decía Alfonsín hace mucho tiempo, el enano fachista que todos tenemos adentro”, dijo Tobi y Ghizzardi asintió: “Decís que está apareciendo”.

Y ahí nomás, el conductor de Noticiero Doce apuntó con su comentario amenazante y discriminador: “Pero atendeme, fue imposible que hubiera una transición ordenada, respetuosa entre Macri y la señora Cristina. Ni siquiera le entregó el bastón de mando, fue una cosa bochornosa a nivel internacional. Y lamentablemente hay sectores que han vuelto, pero han vuelto… ¿viste cómo son los piojos resucitados?, vos a los piojos los tenés que matar, porque si no lo matás al piojo, el piojo resucita y pica con más fuerza. Bueno, decían que Macri había terminado con el kirchnerismo, y les dije yo Ustedes están totalmente equivocados. Porque acá no hay que terminar con algo, hay que consensuar, es la única forma, no hay otra. Aquí y en otras partes del mundo, en países con democracias muy afianzadas, porque si no después tenés el movimiento de los descontentos en Madrid, el Movimiento Amarillo en París que no tiene un dirigente, con esa gente es imposible dialogar”, aseguró Tobi y Ghizzardi le dio la razón: “No hay una cabeza, exactamente”.

La ignorancia de ambos conductores televisivos del Grupo Clarín, no es casual: por caso, en España, la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, surgió del movimiento de Indignados y su par madrileña entre 2015 y 2019, Manuela Carmena, llegó al poder como referente de los Indignados. En el caso de los Chalecos Amarillos franceses, su líder es el obrero metalmecánico Phillippe Martínez, un francés hijo de españoles que combatieron en la Guerra Civil contra el dictador Francisco Franco.

El colectivo Más Democracia presentó una denuncia contra Gustavo Tobi ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) por “discriminación e incitación a la violencia en sus declaraciones vertidas en la entrevista que concedió al programa El Show de la Mañana, transmitido por Canal 12 de Córdoba”.

“La presentación que formulamos ante el INADI, ante los dichos del señor Tobi, tienen como objetivo poner una voz de alerta, de alerta democrática, de uso responsable de la palabra y de despejar y terminar en Argentina con los discursos del odio, de la discriminación y de la incitación a la violencia indirecta o directamente. No hay excusas, no hay malinterpretaciones, creemos que lo que se dijo, dicho está, y debe haber responsabilidades. Es necesario que en la Argentina de hoy y de la que viene la palabra sea democrática, y bajo esta premisa hemos solicitado la intervención del INADI para que arbitre, en función de Derecho, alguna acción que permita que los medios de comunicación, sobre todo en Córdoba, que no es la primera vez que ocurre, se atengan a derecho y a sostener la democracia en sus palabras”, le dijo a El Destape, Héctor “Tri” Heredia, referente del colectivo Más Democracia.

Mientras que la dirigente del partido albertista ParTE, Leyla Hadad opinó: “Los piojos resucitados a los que menciona este señor, somos los sobrevivientes de los bombardeos de la plaza de Mayo; los herederos de los fusilados en José León Suárez; los hijos de los que se opusieron al golpe contra don Arturo Illia promovido por la Embajada y los lobbistas de las petroleras y los laboratorios; somos los sobrevivientes de la dictadura cívico militar que se llevó a 30 mil compañeros. Tantas veces nos mataron y tantas veces resucitamos”.

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Fernández, también criticó al presentador de El Doce: “Las expresiones de Gustavo Tobi nos hace acordar a la canción de Charly García Los Dinosaurios, con la única certeza de que los dinosaurios van a desaparecer. Hoy en medio de que la humanidad está discutiendo cómo superar y la importancia de la democracia, a un día de celebrar otro aniversario del Córdobazo, en esta Córdoba que se movilizó por democracia, por igualdad, la Córdoba de la Reforma Universitaria y la unidad obrero-estudiantil contra las dictaduras de Onganía y de Videla; escuchar expresiones como las de Tobi denigran la profesión y a los verdaderos demócratas. Ésta es una cuestión que la sociedad tiene que resolver, quiénes son los que se transforman en intérpretes de la realidad y que les molesta eso, pero que no les molesta la desigualdad profunda de nuestra Córdoba. Estos dichos lo pintan de cuerpo entero a Gustavo Tobi y con estas palabras se despidió adecuadamente; los cordobeses lo vamos a recordar como un hombre que se ocultó detrás del periodismo para practicar la intolerancia y la disfrazó de ecuanimidad y supuesta hombría de bien”.

Desde el canal del Grupo Clarín, ninguna autoridad salió a expresar su rechazo por los dichos del presentador de las noticias del mediodía.