Récord de contagios en CABA el 12 de junio: ya hay más de 13.500 casos

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que la Ciudad de Buenos Aires sumó 565 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y el global de infectados ya es de 13.591. Además, se registraron 4 muertes durante la última jornada y el global de fallecidos ascendió a 301.

Según los datos oficiales, en la última jornada fallecieron dos hombres, uno de 69 años y otro de 85 años y dos mujeres de 62 y 58 años. En total, los decesos superaron la barrera de los 300 desde que comenzó la pandemia.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró hoy que el aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días está vinculado "a un cambio en la estrategia de testeos en la Ciudad", con la extensión del programa DetectAr a barrios como Balvanera y Flores, y aseguró que la curva de contagios "está relativamente estabilizada".

"Si detectamos que la velocidad de la curva se acelera se lo vamos a contar a la ciudadanía y le vamos a proponer alguna modificación" de las actividades permitidas, sostuvo esta mañana en conferencia de prensa.

El funcionario adelantó que el programa DetectAr móvil comenzará mañana en el barrio de La Boca, y se instalará el próximo martes en Constitución y tres días después, el viernes 19 de junio en Barracas, y aclaró que no llegará por ahora a Palermo y Recoleta, donde estaba previsto, porque "bajaron los casos".



Quirós aseguró que se va a llevar el programa DetectAr a todos los barrios y que en los próximos días, debido a esa extensión, "van a aumentar los casos. Sabemos que tenemos una curva epidémica, con un R arriba de uno, por lo que siempre digo lo peor esta venir, la montaña la tenemos por delante".



Al ser consultado sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández, de volver a la fase 1 de aislamiento por el aumento de casos, Quirós dijo que entiende que "él está tratando de colaborar con lo que dice" y le agradeció el apoyo junto al ministerio de Salud nacional que "siempre nos escuchó y nos acompañó".



"Las actividades que habilitamos no quiere decir que la cosa esté mejor, si no que (tuvimos que ) tener en cuenta las necesidades de todos. No todos pueden esperar, por eso a los que están cansados le dimos una válvula de escape, pero todavía no hemos terminado con este problema", insistió sobre la posibilidad de volver a una fase con mayores restricciones de movimiento, informó Télam.