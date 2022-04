Qué pasará con el barbijo en la ciudad de Buenos Aires

El ministro de Salud porteño señaló que “en los próximos días o semanas”, según los avances que se observen, se podrían eliminar el tapabocas en espacios de trabajo. Del mismo modo, aseguró que se evaluará la posibilidad de una cuarta dosis de vacunación contra el coronavirus.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, deslizó que en las próximas semanas se podría avanzar en la eliminación del barbijo en lugares cerrados en la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de la baja circulación del coronavirus.

“Probablemente en los próximos días o semanas, de acuerdo a las evaluaciones que hagamos, comunicaremos a la sociedad cuáles son las mejores estrategias para cada semana”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria porteña, en el marco de la conferencia de prensa.

El ministro de Salud respondió a la consulta sobre la posibilidad de eliminar los barbijos en lugares cerrados, a raíz de la caída de casos y que se eliminó el tapabocas en los establecimientos educativos de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones.

“Nosotros – señaló Quirós- vamos avanzando con las medidas y las restricciones a la ciudadanía, día a día según cómo vamos evaluando los resultados de la pandemia. Hasta ahora los sitios que no es obligatorio en la Ciudad son los lugares abiertos y los entornos escolares para los niños y seguiremos hablando semana a semana en qué momento podremos dar otros pasos, siempre considerándolos de manera segura y manteniendo el cuidado de la ciudadanía de forma adecuada”, señaló.

El ministro encabezó el informe sobre la situación sanitaria en la Ciudad acompañado por el subsecretario de Planificación Sanitaria, Daniel Ferrante, y la directora General de Promoción Social y Bienestar, Paula Zingoni.

Respecto a la posibilidad de que se dé una cuarta dosis, el ministro de Salud no las descartó para más adelante. Sin embargo, aclaró “la información científica sobre el segundo refuerzo todavía no es manera contundente” y que “las campañas de vacunación no se toman individualmente en las jurisdicciones”.

“Todos los que tengan su refuerzo dado tienen un grado de protección para enfermedad grave y mortal muy alto, al menos hasta el sexto mes. Seguramente cuando este pase, habrá una oportunidad o tendremos la información de si es conveniente dar el segundo o no, probablemente ahí se haga”, señaló.

Y siguió: “Cuando tengamos esa información y transcurrido ese tiempo, la Comisión Nacional de Inmunización (Conain) hará sus recomendaciones al Gobierno nacional y el Ministerio de Salud, luego lo dialogaremos en el Consejo Federal de Salud (COFESA), y allí se tomará la decisión”.

Reporte

En la Ciudad de Buenos Aires se registrados 1.011.588 casos totales, de los cuales 900.126 se recuperaron y 13.013 fallecieron, lo cual arrojó una tasa de letalidad del 1,29 por ciento.

En ese contexto, el titular de la cartera sanitaria destacó que se registró una “baja circulación viral”. “Estamos con un promedio diario 200 y 300 nuevos enfermos, que es el piso que hemos tenido históricamente en la pandemia”, afirmó.

En cuanto a la vacunación, se aplicaron 7.793.223 vacunas, lo que representa un 99 por ciento. De esa cantidad, 2.908.133 son primeras dosis (95 por ciento de la población de CABA),2.830.254 la segunda y (92 por ciento) y (67 por ciento) la de refuerzo. Por otra parte, se realizaron en la Ciudad 9.811.080 testeos.