Provincia pronostica que en dos meses debería estar inmunizada la población bonaerense

Lo vaticinó la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, quien destacó la campaña de vacunación bonaerense y adjudicó su avance a la fluidez de dosis. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires hay vacunación libre para todos los grupos priorizados.

Avanza el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en todo el país donde, hasta este sábado, fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 25.356.493 vacunas, de las cuales 21.781.425 ya fueron aplicadas, según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en el territorio argentino. En este marco, la provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones en las que ya iniciaron los esquemas de vacunación a personas de entre 30 y 39 años.

En esta línea, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, destacó la campaña de vacunación bonaerense y pronosticó que "con la fluidez de dosis, entre las que llegaron y las que van a llegar, en dos meses tendría que estar inmunizada la población" de ese distrito. La funcionaria enfatizó, en declaraciones a Radio Provincia, que "para frenar una nueva ola de contagio la única arma que hay en el mundo es la vacuna".

Hace cinco días, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciaba vacunación libre para todos los grupos priorizados. La medida alcanza ahora a todos los mayores de 50 años; al personal de la salud, la educación y la seguridad; y a bonaerenses de entre 18 y 49 años con enfermedades preexistentes. En este sentido, García remarcó que "los mejores anuncios que hace el gobernador Axel Kicillof son cuando habilita la vacuna libre".

La funcionaria recordó que esta medida alcanza a quienes "no se inscribieron porque no tenían el dispositivo o porque la conectividad no es buena, o perdieron el turno porque no lo vieron a tiempo," o incluso "porque también causó un grave daño la campaña anti vacunas y, a mucha gente, le generó miedo y confusión". "La vacuna nos va a ayudar a ver la puerta de salida para comenzar hacia una gestión más acelerada en todo sentido sin que nos frene la pandemia, pero esto todavía tiene que ir acompañado por cuidados individuales y colectivos", señaló García.

Por otra parte, también ponderó la reunión del gobernador con intendentes de la UCR y sostuvo que los jefes comunales "hicieron consideraciones favorables sobre el porcentaje de población vacunada en cada uno de sus distritos". "Estaban todos muy contentos por los avances porque en la mayoría de los casos tienen entre el 70 y el 80% de la población vacunada", completó.

Avanza el plan de vacunación en todo el país: ya se superó el 50% de vacunados mayores de 18 años

Según el último informe del Gobierno nacional, Argentina superó el 50% de vacunados mayores de 18 años y este viernes se cumplió un nuevo récord con más de 471 mil aplicaciones en un solo día, en el contexto del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19. En la franja de más de 60 años, la cobertura llega al 84,1%; entre 50 y 59 años, al 79,8%; entre 40 y 49 años, al 59,6%; entre 30 y 39 años, al 32,6%; y entre 18 y 29 años, al 15,3 por ciento.

En esa línea, el Ministerio de Salud de la Nación informó que desde el inicio del mes de julio llegaron al país 1.850.085 dosis de las diferentes vacunas, y en lo que va de la semana, desde el lunes 28 de junio, se realizaron 1.829.845 inoculaciones.

Por otro lado, 13 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iniciaron los esquemas de vacunación a personas de entre 30 y 39 años (Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Misiones y Tucumán); y otras cinco a personas de entre 40 y 49 años (Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Juan y San Luis). A su vez, en Chaco, Chubut, Jujuy y Salta comenzaron a inocular a mayores de 18 años sin factores de riesgo.

En tanto, desde el inicio de la campaña de vacunación la Argentina recibió 26.847.715 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.890.160 del componente 2); 6 millones a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la OMS, y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

Mientras que, según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en el territorio argentino, hasta este sábado fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 25.356.493 vacunas, de las cuales 21.781.425 ya fueron aplicadas: 17.479.963 personas recibieron la primera dosis y 4.301.462 cuentan con el esquema completo.