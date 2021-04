La alerta de Piovano: “En Ciudad los números no están para sostener las clases presenciales"

Gabriela Piovano encendió las alarmas por las clases presenciales en CABA.

Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, se refirió al aumento de casos de coronavirus en la Argentina y encendió las alarmas con respecto a la situación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. "Con los 16.000 casos de ayer esto recién empieza", apuntó en El Destape Radio FM 107.3.



En declaraciones a Habrá Consecuencias, que conduce Ari Lijalad, la médica indicó: "Larreta quiso hacer 5x1 con hospitales de la ciudad. En CABA ayer había 129 camas de terapia intensiva ocupadas y subió a 148". Asimismo, la especialista también resaltó que en cuanto a camas "moderadas" existen "1500 camas y ayer se ocuparon 303 en CABA".

No obstante, señaló que "hoy no estamos en riesgo de colapso en CABA", pero resaltó que "si seguimos así vamos a empezar a saturar el sistema de salud". "Si no vimos imágenes de colapso en la puerta del Otamendi es porque tienen asistencia del Estado y pasan pacientes a los hospitales públicos", enfatizó Piovano.

Alerta por las clases presenciales en CABA

Luego de la polémica y el debate que generó el reinicio de las clases de forma presencial pese al aumento de contagios en todo el país, finalmente el ciclo lectivo comenzó con protocolos y alumnos en las aulas. En ese contexto, surgieron diversas denuncias sobre la falta de cuidados, las dificultades de todo tipo para docentes y alumnos, la falta de vacunación al personal implicado, entre otras polémicas. Al respecto, Piovano subrayó que "el aumento de casos coincide con el regreso de las clases presenciales en CABA", e insistió que "está muy claro que en CABA coincide el aumento de casos con las clases presenciales". “En la ciudad los números no están para sostener las clases presenciales", completó.

Además, aseguró: "El personal de salud en CABA ya está mayormente vacunado. La campaña anti Sputnik y pro Pfizer fue mediática y también con lobby de las instituciones médicas y muchos colegas cayeron en la trampa". Al tiempo que lamentó que "tuvimos médicos que fallecieron por no vacunarse".