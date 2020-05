Internet gratis a alumnos y docentes: el proyecto del peronismo en la Ciudad para mejorar las clases virtuales

Los problemas con la conectividad para acceder a clases virtuales en medio de la pandemia crecen y complica el avance de la cursada de los estudiantes porteños. Por eso, el Frente de Todos, en coordinación con organizaciones estudiantiles, presentó un proyecto para que en la Ciudad de Buenos los docentes y alumnos tengan internet y datos móviles gratuitos para navegar en portales educativos.

La propuesta intenta ser la respuesta a problemáticas y dificultades que se dieron en el proceso educativo en estos dos meses de cuarentena que en la Ciudad promete continuar y acentuarse.

La Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Familias por la Escuela Pública, con apoyo de Barrios de Pie y cooperadores, realizaron un relevamiento entre los alumnos que fue presentado al gobierno porteño donde se da cuenta de este tipo de conflictos y límites al acceso educativo que hubo en la Ciudad durante el aislamiento obligatorio. "El objetivo del mismo fue obtener una aproximación al acceso al derecho a la educación de niñes y adolescentes durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en vigencia desde el 20/03/2020 pero que afectó la escolarización desde el día 13 de marzo", afirma el estudio.

El estudio saca como conclusión: "Considerando la disponibilidad tecnológica, el 97,7% de quienes respondieron tienen correo electrónico, pero un cuarto (24,7%) no tiene computadora y el 14% señaló que o bien no tiene internet con wifi en la casa (9,2%) o bien tiene problemas con el servicio. El 71,3% tiene celular con datos, y un 24,5% señaló que no tiene servicio de datos en el teléfono. Estos datos, si bien no son exhaustivos, permiten afirmar que no hay acceso universal en condiciones básicas para garantizar el aprendizaje, aunque muchas y muchos puedan acceder a internet a través de algún esfuerzo extra, como puede ser a través de utilizar su plan de datos".

Mila Mondello, estudiante del secundario Mariano Acosta e integrante de la Coordinadora de Estudiantes de Base, afirmó que el estudio fue entregado a mediados de marzo al gobierno porteño: "Fue totalmente ignorado", contó en diálogo con El Destape.

Lograron los estudiantes tener respuesta de parte del legislador Juan Manuel Valdés, del Frente de Todos, y redactaron un proyecto para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta haga acuerdos con empresas de telefonía móvil e internet para garantizar la libre navegación en portales de contenidos educativos.

El mismo ya fue presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra con una baja actividad, y girado a la Comisión de Educación. "Lo único que se está tratando es lo que manda el oficialismo porteño", critica Valdés en diálogo con El Destape. "Está en proceso además otro proyecto para la ampliación de los bolsones alimentarios y la canasta alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires", contó Mondello.

¿Cuál es la idea de liberar internet en los portales educativos? El proyecto dice: "Para garantizar el proceso educativo durante el tiempo en el cual se extienda la suspensión de clases en el marco de la pandemia COVID-19, resulta necesario que el Gobierno de la Ciudad celebre acuerdos con las empresas que brinden servicios de telefonía móvil y/o telecomunicaciones a fin de garantizar la libre navegación tanto para docentes como para estudiantes, para todas las plataformas, blogs, sistemas de mensajería y cualquier otra herramienta que el Ministerio de Educación e Innovación haya relevado que estén utilizando actualmente los y las docentes de las escuelas para permitir la continuidad escolar".

Mondello explicó que "lo que está sucediendo en la Ciudad es algo que viene pasando en varias provincias: la falta de conectividad". Los pasos son varios: primero debería aprobarse el proyecto en la Legislatura, con el aval del oficialismo, que tiene mayoría allí. Por otro lado, ir al sector privado. Quienes deberían liberar ese contenido son Claro, Movistar, Personal-Fibertel, Telecentro. Y luego solicitar la "ayuda" de las redes sociales: para dar las clases se necesita de Google Rooms o Zoom, entre otras herramientas. "Ahí habrá que ver cómo se articula, eso va a ser complejo. ¿Por qué cómo hacés para que Google o Zoom sepan si es para uso escolar?", se preguntó Valdés. El ingreso a los portales Educ.ar y de Ciudad (Nueva Escuela) estaría garantizado si sale la ley.

Valdés le contó a El Destape que sobre este tema ya hubo reuniones con el Ministerio de Educación de la Nación y que el titular de la cartera, Nicolás Trotta, está al tanto de la situación. "El ENACOM ya dio un pequeño paso y es que para los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga suspender los aumentos de precios hasta el 31 de agosto de 2020. Esto va en ese misma sintonía", agregó el legislador.

