Raúl Rizzo fue internado por coronavirus

El actor Raúl Rizzo dio positivo de coronavirus el pasado lunes y, en los últimos minutos, se confirmó que se encuentra en terapia intensiva. El actor integra los grupos de riesgo debido a sus 72 años y, después de atravesar sus primeros días con el virus, su estado de salud empeoró.

Según informó el periodista Pablo Montagna en Nosotros a la mañana (El Trece), el artista fue ingresado a una clínica durante la tarde del miércoles y debido a las complicaciones de su cuadro, esta madrugada fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, Rizzo se encuentra internado en la Clínica IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad), ubicado en el barrio de Balvanera.

La polémica por la fiesta en cuarentena

En septiembre del año pasado, Raul Rizzo quedó envuelto en una polémica luego de que se difundieran imágenes en las que se lo veía bailando junto a sus vecinos en la calle. En los medios comenzó a difundirse el video diciendo que el actor había asistido a una fiesta clandestina.

Luego, el actor se defendió y dijo que se trataba de una fiesta que se llevó a cabo en el mes de mayo: explicó que el festejo era respetando el distanciamiento y al aire libre, por lo que "no estaba rompiendo la cuarentena".

“Lo que se hacía era poner el Himno Nacional, y después un poco de música. Cada uno en la puerta de su casa, no se rompía la cuarentena. Era como estar en un balcón, pero en este caso, sin balcones”, afirmó Rizzo luego de que en Los Ángeles de la Mañana publicaran el video en el que se lo ve disfrazado bailando la canción "Fuiste" de Gilda.

"No se rompió ninguna cuarentena ni hubo algún infectado", aseguró y dijo que, en su momento, contaron con la autorización de la policía para realizar la fiesta. "Hace rato que ya no se hace más nada de eso. No entiendo qué buscan a 3 meses de esto. ¿Qué están buscando? No pasó nada, la policía alguna vez pasó, y al ver de qué se trataba y las condiciones en las que se hacía, lo autorizó”, expresó el actor.