Infectólogos advierten hasta cuándo deben seguir las restricciones

Ante el avance de la segunda ola del COVID-19 en la Argentina donde, según detalló el Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas horas, el número de contagios fue de 26.531 y 448 muertos, ascendiendo el total de los casos a 3.242.103, en tanto que los fallecimientos se ubican en 69.254, especialistas advierten la necesidad de continuar y reforzar las restricciones para disminuir la circulación del virus en esta segunda ola.

Lo sugirió el infectólogo Tomás Orduna, que es integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, en diálogo con El Destape Radio, donde volvió a poner el acento en la necesidad del "compromiso de todos" para mitigar la propagación de la enfermedad en el marco de la segunda ola.

Las restricciones deben continuar "hasta bajar a 4 mil casos diarios"

Orduna aseguró que, si bien las restricciones que rigen hasta el próximo viernes dieron resultado al "frenar un crecimiento sin fin" de casos, es fundamental que las medidas restrictivas se prolonguen "hasta bajar a 4 mil casos diarios" ya que los números actuales de contagios de COVID-19 aún "son muy altos".

"Las restricciones surtieron efecto y es verdad que hemos logrado frenar un crecimiento sin fin", afirmó Orduna y explicó que, de los 30 mil casos de COVID-19 que la Argentina tuvo del 9 del 15 de abril pasado, la proyección era tener "entre 50 y 60 mil casos" si no se adoptaban medidas restrictivas que mitigaran la propagación. El especialista, en tanto, recomendó que las medidas actualmente vigentes -con plazo hasta el próximo viernes 21 de mayo- se prorroguen "hasta que logremos bajar a 4.000 casos por día" porque "25.000 casos es un trampolín altísimo para la ola de invierno".

Por su parte, el médico asesor presidencial, Luis Alberto Cámera, en diálogo con El Destape había insistido en el recrudecimiento de las medidas de restricción por parte del Gobierno nacional. "Es necesario desalentar las reuniones sociales y que la gente salga lo menos posible", remarcaba el especialista.

Las restricciones deben continuar "hasta bajar a 4 mil casos diarios"

Ambos profesionales coincidieron en que por el incremento de contagios aumentarán las muertes en las próximas semanas. En este sentido, Orduna indicó que los registros marcan que aproximadamente el 2% de las personas contagiadas va a fallecer: "De 100 contagiados, 2 van a fallecer y tenemos 500 muertos por día. Es terrible", se lamentó.

"De 25 mil casos, va a haber 500 fallecidos y nadie se siente bien con eso y no deben ser números a los que nos acostumbremos".

"En la tercer semana de mayo lamentablemente vamos a tener la mayor cantidad de fallecidos porque tiene que ver con los casi 650 mil casos que se generaron en abril, que fue una ola", advertía Camera. En declaraciones televisivas, el médico insistió en que restricciones aún son "bajas" y deberían reforzarse si los casos no bajan. "Una manera de salir rápido de eso es tener restricciones relativamente alta. Estas no lo son. Es ahora cuando hay que hacerlas para que el sistema no colapse", agregó.

Por otro lado, Orduna volvió a insistir en el "compromiso de todos" para desalentar la propagación de la enfermedad en la segunda ola ante el inicio del invierno. "Si yo no hago bien las cosas, no puedo después poner el dedo acusador a los gobiernos diciendo que las cosas no se hacen bien. Hay muchísima gente que no está colaborando adecuadamente en sostener las restricciones", completó.