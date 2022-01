¿Flurona en la Argentina?: cuál es situación del país y que está evaluando el Ministerio de Salud

La coinfección entre la gripe y el covid detectado en Israel encendió las alertas en todo el mundo. Que ocurre en la Argentina y cómo la cartera sanitaria está siguiendo el avance epidemiológica.

El caso registrado en Israel donde a una mujer embarazada se le detectó una infección simultánea de gripe tipo A ó B y del coronavirus Sars-CoV-2, un cuadro que se bautizó como "flurona", encendió las alertas en todo el mundo que todavía no termina de contener las variante Delta y ómicron y se ve amenazada con una nueva especie de cóctel de enfermedades respiratorias. En este marco, desde el Ministerio de Salud nacional aclararon que en la Argentina aún no hay evidencia científica que de cuenta de la circulación de esta coinfección pero adelantaron que ya están realizando el seguimiento del caso.

Fue la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, que señaló hoy respecto de la "flurona" -una coinfección por virus de la influenza y coronavirus notificada por Israel- que "todavía no hay evidencia científica" para tomar ninguna decisión respecto a esto en Argentina, donde no hay registro "de que esté pasando algo similar". "Todavía es prematuro sacar alguna conclusión. Los científicos de este ministerio están haciendo seguimiento de la evidencia científica y por ahora no hay evidencia para tomar ninguna decisión", remarcó Tarragona en diálogo con Télam Radio.

En este sentido, sostuvo que "por supuesto hay que estar atentos como hemos estado en otro momento y seguir de cerca la información" ante este nuevo cuadro, pero aclaró - en declaraciones en FutuRock- que "todavía no tenemos ninguna evidencia de que esté pasando algo similar en Argentina". Así se refirió al caso notificado ayer por Israel de una embarazada en el Hospital Beilinson de Petaj Tikva, Isael, a quien se le detectó una infección simultánea de gripe tipo A ó B y del coronavirus Sars-CoV-2, un cuadro que se bautizó como "flurona".

Respecto a la situación sanitaria actual del país, Tarragona describió que "tenemos mayor cantidad de casos de Delta" a nivel nacional, pero destacó que "a nivel regional tenemos a Córdoba y la ciudad de Buenos Aires donde ya predomina la Ómicron, por eso la explosión tan alta de casos en tan poco tiempo".

En tanto, sobre los cambios en los criterios de aislamiento, la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria señaló que las modificaciones son consecuencia de "lo que la evidencia nos muestra en función de lo que está pasando con personas vacunadas: el curso de la enfermedad tiene menos síntomas y dura menos tiempo". "En el caso de los asintomáticos -continuó-, más del 50% de los contactos estrechos presenta síntomas antes de los 5 días, esto quiere decir que es poco probable que lo haga después de ese periodo".

Pase sanitario y aumento de casos en la Argentina

Por último hizo referencia al pase sanitario y sostuvo que "tenemos una buena aceptación por parte de las jurisdicciones", y añadió que "también mucha gente se fue a vacunar, que era lo que esperábamos con esto". "Hace un año comenzábamos a vacunar y ya tenemos a más del 94% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis", dijo sobre la campaña y calificó este porcentaje como "una excelente noticia porque si bien falta que algunos se acerquen a darse la segunda dosis implica que no tenemos un movimiento grande antivacunas".

Sobre el actual aumento de casos indicó que "es algo que esperábamos": "Si uno revisa las decisiones que se tomaron, ya en agosto el Presidente por indicación de este ministerio cambió los indicadores de seguimiento de la pandemia para definir alarma y dejó de ser el número de casos porque sabíamos que iba a crecer y la preocupación está en las internaciones y capacidad de sistema de salud para atender estos casos".

"Lo que estamos viendo -sostuvo- es un crecimiento muy importante en el número de casos que no se traduce en un crecimiento tan importante en internaciones y muertes que igual nos preocupa porque si el número de casos es demasiado grande, aún cuando la proporción de graves sea pequeña, implica un número grande de internaciones, así que hay que seguir con mucha atención e ir monitoreando el sistema de salud".