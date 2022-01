Explosión de casos de COVID en niños menores de 11 años

Lo afirmó la jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, quien sostuvo que esta “explosión de casos” en esta franja etaria tiene que ver con que se trata del grupo con menor porcentaje de vacunados. Especialistas piden que los padres vacunen a sus hijos.

El desorbitante aumento de casos de COVID-19 en la tercera ola en la Argentina, que en las últimas 24 horas registró más de 95 mil contagios, tiene entre el mayor porcentaje de infectados a niños entre 3 y 11 años. El dato fue confirmado por el Gobierno nacional a través de la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, quien alertó sobre el aumento de contagios en esta franja etaria, una de las menos vacunadas en el país. “Se está notando un crecimiento más grande en esos grupos”, sostuvo.

La funcionaria sostuvo que "el tan rápido y tan vertiginoso crecimiento de los casos" provoca que "no haya una conclusión" pero sí "se está notando un crecimiento más grande en esos grupos que son los que tiene menos porcentaje de población vacunada”. Según especialistas, la positividad en este grupo etario de 2,3 llegó al 20% durante las últimas semanas.

En diálogo con El Destape Radio, el médico pediatra del Hospital Garrahan Oscar Trotta había detallado que la tasa de positividad en los niños sería del 20 % en la última semana, lo que significa que en poco tiempo el número de casos aumenta mucho. "Esto nos obliga a abrir una nueva sala de internación", lamentó. Es que en el Hospital se atienden pacientes complejos "lo que está obligando a abrir una nueva sala de aislamiento generando una tensión por la posibilidad de atención de otros pacientes".

En esta línea, la jefa de Infectología del Hospital Garrahan, Rosa Bologna, pidió este miércoles que se "completen los esquema de vacunación de los menores" ante la multiplicación de los ingresos de pacientes con coronavirus a ese centro de salud pediátrico y dijo que el sistema de vigilancia "no documentó eventos adversos" por las inoculaciones en esa población. "Tenemos información propia de nuestro país y un sistema de vigilancia que es muy bueno donde no hemos documentado eventos adversos a las vacunas en menores, por eso les decimos a los padres y madres que por favor no pierdan tiempo, porque el momento es ahora", afirmó Bologna a la señal de TN.

En sintonía, Tarragona afirmó que “no hay ninguna manera de detener la transmisión de ómicron, está en todo el país” y “no ha resultado tener barreras internas”, pero destacó que este aumento no se traduce en hospitalizaciones ni muertes. “No tenemos un impacto fuerte en las terapias intensivas y las muertes. Se han descalzado las curvas y esperamos que se mantenga de esa manera. Es lo que se ve en el mundo. Casos leves o moderados que no tensionan el sistema de salud”, agregó.

Autotest Covid-19

Por último hizo referencia a la aprobación de los autotest por parte de la ANMAT y detalló que “existe la obligación de notificación porque es una enfermedad de notificación obligatoria por ley”. “Se armó un sistema para que los individuos informen a la farmacia el resultado del test. Las farmacias tienen que reportar al sistema. Puede ser a través del código de barras, de una llamada telefónica... Los farmacéuticos tiene que reportar los resultados para permanecer habilitados para la venta”, sostuvo y recordó que “es un test orientativo, de antígenos” y su certificación “requiere de un profesional bioquímico”.

“Hay que dejar los test para quienes los necesitan. Siempre tuvimos la posibilidad de confirmación por nexo epidemiológico. Tuvimos varios meses con pocos casos y se promovía la confirmación por laboratorio. Con muchos casos el nexo epidemiológico es una práctica de salud publica”, completó.