Esta mañana comenzó a circular en redes sociales que el padrón provisional publicado para las próximas elecciones será el utilizado para distribuir la vacuna. Lejos de eso, desde el Gobierno explicaron que estas consultas no están vinculadas al operativo de vacunación sino a un mero control de datos del ciudadano para poder participar de los comicios de medio término de 2021. Además, aclararon que la información no actualizada no afectará la recepción de la dosis.

"Los padrones provisionales se encuentran publicados desde el pasado 14 de noviembre para realizar consultas o reclamos por parte de la ciudadanía con vistas a los comicios 2021, periodo que culminará el 15 de diciembre", informaron esta tarde desde Casa Rosada.

El mismo, "no tiene relación alguna o afecta al Operativo de Vacunación anunciado recientemente por el Gobierno nacional, dado que lo referido a padrones provisionales se trata de una resolución enmarcada en la acordada extraordinaria número 54 de la Cámara Nacional Electoral, emitida el pasado 20 de octubre de 2020".

De hecho, el objetivo del padrón previsional es "que la ciudadanía habilitada para votar pueda efectuar consultas y hacer los reclamos pertinentes sobre sus datos registrales" de forma online.

Para la vacunación, por el contrario, "el Ministerio del Interior aportó la información estadística de la distribución territorial de la población de 60 años o más, para que tanto la distribución de las vacunas como los operativos destinados a su aplicación se puedan realizar con la mayor eficiencia posible en todo el país".

El operativo "de ninguna manera excluye a personas que deban ser vacunadas en caso de no tener sus datos actualizados en el padrón provisorio publicado por la Comisión Nacional Electoral".

El mensaje que causó confusión y temor fue el siguiente: "MUY IMPORTANTE! Anuncian que hasta el 15 de diciembre cada une debe revisar si aparece correctamente en el Padrón Electoral Nacional. Este listado será utilizado para la campaña de vacunación del COVID 19. Ya está habilitado. Compartan por favor". Al final, se trató de una noticia falsa.