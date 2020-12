Hugo Sigman cruzó al diario La Nación y a la periodista Laura Di Marco.

Tras las negociaciones estancadas entre el Gobierno y la empresa Pfizer, la operadora periodística Laura Di Marco publicó una nota en La Nación en la que acusaba a AstraZeneca y a mAbxience de interferir para “trabajar el acuerdo” con el laboratorio inglés. Frente a tal difamación, Hugo Sigman salió al cruce y aclaró las mentiras que publicó el medio.

En su cuenta de Twitter, el empresario redactó un extenso hilo en Twitter y arrancó: “La nota habla de un supuesto lobby de ´’amigos empresarios del Gobierno’ para ‘trabar el acuerdo con Pfizer’, compañía con la que desde hace muchos años mantenemos una excelente relación, y priorizar la vacuna de AstraZeneca”. “En este sentido, vale la pena aclarar que mAbxience, la compañía de la que soy accionista, no vende la vacuna de AstraZeneca al Ministerio de Salud , sino que produce el principio activo, que es enviado a México, donde otro laboratorio, Liomont, se encarga de fraccionarlo y envasarlo” aclaró en primer lugar.

Explicó que “una vez completado el proceso, las vacunas son enviadas a AstraZeneca, quien la vende y la distribuye a los diferentes países de América Latina, incluyendo la Argentina, a un precio bajo, porque no obtiene beneficios mientras dure la pandemia”, a lo cual, subrayó: “Es decir que mAbxience no vende ni entrega la vacuna, y no ha firmado acuerdos con ningún gobierno en relación con esta vacuna”.

“AstraZeneca eligió la planta de mAbxience para producir la vacuna por su alta tecnología y la capacidad de sus profesionales. Nos ha pedido principio activo para fabricar 150 millones de dosis, de las cuales 22 millones (14,7% del total) están destinadas a la Argentina”, detalló el empresario y afirmó que “todas las dosis ya están comprometidas, en el marco de los acuerdos entre AstraZeneca y los distintos países de la región con excepción de Brasil”.

Asimismo, replicó que “la Argentina va a necesitar más dosis que las que puede proveer AstraZeneca, por lo que no se entiende por qué habría de ‘trabar’, como sostiene la nota, la llegada de otras vacunas” y disparó: “Sugerir que buscamos evitar que lleguen vacunas -y, por lo tanto, demorar la inmunización de los argentinos- para obtener beneficios constituye una acusación gravísima, que la periodista no fundamenta en su artículo”.

Además, aseguró que “la producción del principio activo por parte de mAbxience no ha sufrido ningún retraso y será exportada a México siguiendo el calendario original” y explicó cómo es el proceso de fabricación y comercialización de vacunas en el mundo.

“Resulta difícil entender por qué, en lugar de sentirnos orgullosos por la fabricación de vacunas en nuestro país, sea contra la gripe o el COVID-19, se siembren dudas, sospechas y acusaciones a la moral sin fundamentos, socavando la autoestima de los argentinos y la dignidad de las personas en un momento tan sensible para la población”, sentenció.