El conmovedor relato de un vecino de Villa Azul tras el fin del aislamiento comunitario

Un vecino de Villa Azul habló tras la disminución de casos y destacó el trabajo del Estado para contener la expansión del COVID en la zona. La medida sirvió para contener el brote de coronavirus en el barrio de Quilmes lindante con Avellaneda, pero la oposición salió a cuestionarlo y hasta lo comparó con un ghetto.

"Hoy a la noche vuelvo a trabajar", destacó en diálogo con un móvil de Todo Noticias, y agregó: "Estoy contento, ya poder salir. A mí no me gusta estar encerrado pero bueno, erea obligatorio. No hago política, está bien lo que está haciendo el Gobierno".

"Me pongo contento porque miro las noticias, en Estados Unidos, Asia. Me sentí cuidado dentro de todo. Con el tema de la comida, la municipalidad nos proveyó de todo", cerró.

La etapa de aislamiento focalizado en el barrio Villa Azul, ubicado en los partidos bonaerenses de Quilmes y Avellaneda, comenzó luego de 14 días de aislamiento comunitario que se instrumentó para contener el foco de contagios de coronavirus, se informó oficialmente.

"Desde hoy Villa Azul empieza una nueva fase. Quiero agradecer a los vecinos que acordaron este aislamiento de manera voluntaria logrando las mejoras epidemiológicas", dijo esta mañana desde su cuenta en la red social Twitter el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.