COVID-19: el 71% de la población argentina inició su esquema de vacunación

Ya son más de 32 millones de personas las que recibieron una dosis, mientras que casi de 25 millones cuentan con el esquema de vacunación completo.

El acelerado Plan Estratégico de Vacunación para combatir el COVID-19 llevado adelante por el Gobierno Nacional, en todas las jurisdicciones del territorio, hace ya tiempo muestra sus frutos. En una nueva jornada, se confirmó que poco más del 71% de la población argentina ya inició su esquema de vacunación y recibió al menos una dosis de alguno de los laboratorios autorizados en el país.

Según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, se distribuyeron hasta este jueves por la mañana, un total de 66.536.339 dosis vacunas a lo largo y ancho del territorio. De estas, se aplicaron 57.054.491: 32.057.067 personas recibieron la primera dosis y 24.997.424, ambas. Mientras tanto, con la llegada y posterior distribución de más dosis, se siguen entregando turnos para inocular; aunque, cabe destacar, se remarca que se mantengan los cuidados.

Con estos números, teniendo en cuenta la información detallada de Our World in Data, Argentina supera a las principales potencias en el avance de la inmunización contra el coronavirus. Como bien dijimos, tras sobrepasar el 71% de personas vacunadas con una dosis, se observa que la Unión Europea no alcanza el 70%. ¿Y el resto? Sudamérica (65%), Norteamérica (60%), Europa (58%), Asia y Oceanía (55%), todo el mundo (48%) y África (7,8%).

Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó en el reporte diario un total de 35 muertos y 1.541 nuevos casos en las últimas 24 horas. Además se contabilizaron 750 internados en terapia intensiva que representan el 36,8% de las camas se encuentran ocupadas a nivel nacional mientras que el 42% en lo que refiere al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Si bien hay una suba de infecciones en relación a las últimas 20 semanas, Argentina sigue en bajos números y la transmisión de la enfermedad se mantiene, no solo en los infectados diarios confirmados sino también en los internados graves y los fallecimientos diarios. En relación a los números de la pasada semana, la curva dejó de descender y subió un 8,5%. Por otro lado, continúa el descenso en terapia intensiva: el tope en la primera ola fue de 5.119 (noviembre) y el de la segunda ola, de 7.969 internados (junio); actualmente hay poco más de 700.