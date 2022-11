Coronavirus: PBA teme un rebrote en verano y hace un pedido para evitarlo

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló que "es momento de comenzar una tercera dosis de refuerzo para mayores de 50 años e inmunodeprimidos".

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak detalló que "es momento de comenzar una tercera dosis de refuerzo" contra el coronavirus "para mayores de 50 años e inmunodeprimidos". Ante un posible rebrote en el verano, desde el gobierno bonaerense recomendaron aplicarse la tercera dosis. En diálogo con El Destape Sin Fin, el titular de la cartera de Salud indicó que "a partir de los cuatro, cinco meses empiezan a caer las defensas, por eso es importante el tercer refuerzo".

En ese sentido dijo que "es momento de comenzar una tercera dosis de refuerzo para mayores de 50 años e inmunodeprimidos". Además Kreplak advirtió que "las vacunas siguen siendo eficaces".

Sistema de prepagas

Por otra parte, el ministro se refirió a las obras sociales y sistema de prepagas y dijo que "las políticas sanitarias están a cargo del Estado, pero hay una parte de la población que tiene prepagas y obras sociales y ahí también hay que reforzar".

Días atrás el dirigente había señalado que "no se puede hacer un análisis de las prepagas por fuera del sistema de salud en general". En ese sentido puntualizó que la información respecto de las prepagas "no es muy abierta ni conocida, y el análisis se hace sobre el resultado económico", pero "no tiene en cuenta como el resto de los seguros los resultados financieros, así que esconde bastante el rédito económico de este tipo de empresas".

Kreplak sostuvo que "las lógicas empresariales de las prepagas, entre otras cosas, disponen no aportar al fondo de la solidaridad", y "terminan pasando cosas como las que se dieron con la obra social de la Ciudad de Buenos Aires que se desfinancia porque perdió la base solidaria".

"Nunca vemos a las prepagas participando por ejemplo en la campaña de vacunación para sarampión y rubéola", señaló el funcionario bonaerense y añadió: "Hoy cada uno hace lo que quiere y eso hace que no tengamos políticas públicas preventivas a mano en el sector privado".

En ese marco, destacó la importancia de avanzar en la integración de los sistemas de salud y afirmó: "Está pendiente y será un proceso largo, pero en la pandemia actuamos en conjunto con prepagas y obras sociales para la aplicación de protocolos en toda la provincia y dio muy buenos resultados sanitarios". "Lo que no podemos perder es la capacidad de trabajo conjunta, esa integración", advirtió Kreplak.