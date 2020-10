La situación pandémica en Argentina, al igual que en el resto del mundo, parece complicarse cada vez más. El pasado jueves se registraron 15.454 nuevos infectados y 485 fallecidos en las últimas horas y se cree que los números no serán muy distintos este viernes. Desde la llegada del COVID-19, en marzo de este año, se contagiaron 856.369 personas y las muertes ya son más de 22 mil.

Aún así, a pesar de los complejos números en AMBA y el resto del país, hay algunas aperturas que preocupan en un contexto más que difícil. No sólo a nivel sanitario, sino también a nivel económico. Por esta razón, a través de Instagram, la red de estudiantes independiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA publicaron un comunicado. "Nos unimos como estudiantes de carreras de la salud y escribimos esta carta abierta a la sociedad argentina para acompañar el mensaje del personal de salud, docentes y futurxs colegas respecto a la situación actual de la pandemia por SARS-Cov 2", explicaron.



Al mismo tiempo, en el mensaje dedicado a la sociedad, agregaron: "Buscamos repensarnos en nuestro rol como jóvenes frente a la flexibilización de las medidas y queremos llegar juntxs a la mejor solución para todxs. Sin dejar de lado la importancia de tener actividades de dispersión, queremos que estas se realicen con la mayor responsabilidad y cuidados posibles. Transformemos los cuidados individuales en responsabilidad colectiva".

Quienes escribieron y firmaron la carta abierta son todos estudiantes de carreras relacionadas a la salud, en línea con las de la SATI y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Dejan en claro que en un contexto de flexibilización de la cuarentena, con crecidas en casos y muertes, entienden "que es muy angustiante estar encerrados tanto tiempo, no ver a nuestras familias y abandonar actividades". Si bien comprenden la necesidad de las salidas, abogan por mantener las medidas preventivas ya conocidas y recordadas durante toda la pandemia: uso de tapabocas (cubriendo la nariz), distanciamiento social, evitar reuniones de muchas personas en espacios cerrados, etc.

A su vez explican que se van a seguir habilitando actividades y flexibilizando medidas, pero llaman a la reflexión "sobre la esencialidad de esta en nuestra vida y cuán coherentes son con la situación sanitaria del país". Hablando sobre el riesgo de las reuniones grupales, en lugares poco ventilados, se preguntan si son necesarios ese tipo de encuentros. "La libertad va acompañada de responsabilidad, el virus sigue existiendo y todavía no existe una cura", manifestaron.

Por último, llaman a discriminar la información consumida basándose solo en evidencia científica y aclararon que la única salida es colectiva. "No hay que olvidar que todo el esfuerzo hecho en estos meses de aislamiento sirvió para reforzar el sistema de salud y postergar el tan esperado pico, además de reducir las muertes", sentenciaron, remarcando que los casos no bajan, las camas ocupadas crecen y el personal de salud no da a basto.