Coronavirus: confirman 14 muertes y 334 contagios en la Ciudad

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 14 muertes por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total de fallecidos ascendió a 5.680. Los decesos corresponden a 7 hombres y 7 mujeres. Además, se informaron 334 casos positivos en 24 horas por lo que el territorio porteño contabiliza 161.330 infectados desde el inicio de la pandemia.

Con el inicio de la temporada de verano y la apertura del turismo en la Ciudad, los controles sanitarios para quienes ingresen al territorio porteño colapsaron y trajeron algunas demoras que, según informaron las autoridades, ya se corrigieron y no volverán a suceder. Los porteños que permanezcan más de 3 días a más de 150 kilómetros de la CABA deberán someterse al examen.



"Quiero pedir disculpas a todos aquellos que tuvieron demoras extra ayer y hoy, fueron las primeras horas del operativo y ya hemos corregido para que esto no vuelva a suceder, fue la primera experiencia después de la vuelta a la normalidad del turismo, que celebro", manifestó a Télam Gonzalo Robredo, director Ejecutivo del Ente de Turismo porteño, desde el centro de testeo ubicado en el Edificio de la ex Munich.

La demora en los turnos y el colapso en los centros de atención que se habilitaron el 1 de diciembre generaron muchas molestias que obligaron al Ejecutivo porteño a incorporar otros dos nuevos espacios para intentar contener la demanda: el club San Lorenzo (Varela 2600) y en Callao 628, en el horario de 9 a 15 horas, además de los ya establecidos en Munich y Centro de Convenciones (CEC).



Entre las medidas tomadas se mencionó la ampliación a 72 horas del plazo para hacer el testeo y se decidió no atender sin turno previo. Desde el 1 de diciembre pasado, la firma de una declaración jurada y la realización de un test de saliva es obligatorio para todos los mayores de 12 años que hayan salido de la Ciudad por más de tres días y a más de 150 kilómetros, como así también para personas que tengan previsto permanecer en la ciudad más de 24 horas, y turistas.



El operativo previsto contemplaba que quienes llegaran a la ciudad de Buenos Aires en vehículos particulares debían acercarse, dentro de las 24 horas siguientes al arribo al distrito, a alguno de los dos centros de testeos dispuestos en el Centro de Convenciones (en el barrio porteño de Recoleta) y en el Edificio de la Munich (Costanera Sur).



En tanto, para el caso de ingreso en micro, el centro de atención asignado es la Terminal Dellepiane, y, en los próximos días, para quienes lleguen en avión y se dirijan a la Ciudad de Buenos Aires se prevé que el control se realice en el aeropuerto internacional de Ezeiza.