En Córdoba clausuraron 130 fiestas clandestinas, marcha anti restricciones y récord de infectados

La provincia conducida por Juan Schiaretti está al borde del colapso. Las restricciones definidas por Alberto Fernández son desoídas por la población. Los controles policiales sólo se sintieron en fiestas clandestinas y los límites provinciales. Murió un bebé de nueve meses y una docente vacunada.

Más de 80 detenidos en más de 130 fiestas clandestinas y fuerte rechazo de la sociedad cordobesa; así comenzó el fin de semana XL en Córdoba en medio del confinamiento hasta el 30 de mayo dispuesto por la Casa Rosada.

En el plano político, Córdoba otra vez volvió a diferenciarse de la Nación respecto de las últimas restricciones implementadas para frenar la curva ascendente de Covid-19 y sus nuevas cepas: el martes, el ministro de Seguridad cordobés, Alfonso Mosquera, afirmó que “todo cordobés que quiera volver a su casa, podrá hacerlo; no hay restricciones para volver a casa”. Los dichos de Mosquera se contraponen con la advertencia de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, quien el lunes afirmó que quienes se fueron el fin de semana largo de turismo, no se les permitirá el paso por los controles cuando regresen, recibirán una infracción y serán sometidos a una causa judicial. El ministro cordobés, se diferenció así de su par nacional y aseguró que “esta es la posición que tenemos en Córdoba, sin confrontar con nadie”, a la vez que señaló que no se permitirá el ingreso a turistas de otras provincias.

Los tironeos entre Córdoba y Nación habían comenzado el mismo jueves 20 cuando el presidente Alberto Fernández le habló al país anunciando el confinamiento durante nueve días. La tarde de ese jueves, el vicegobernador Manuel Calvo resolvió adherir a las disposiciones de la Casa Rosada, pero con el dictado de clases bimodal: presenciales y virtuales. Desde Casa Rosada hicieron saber su disconformidad y Calvo redobló la apuesta: esa misma noche resolvió jugar en sintonía con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño que anunció que los tres días hábiles de esta semana –del miércoles 26 al viernes 28 de mayo- se suspenderían las clases presenciales y virtuales. Córdoba y CABA serían los únicos distritos de todo el país que no tendrían clases esta semana. Nuevamente, tras la advertencia de la Casa Rosada, Calvo dio marcha atrás y dispuso que las clases esta semana fueran virtuales, como en todo el país. El vicegobernador Calvo está a cargo del Gobierno cordobés desde que el pasado martes 11 de mayo el gobernador Juan Schiaretti se sometió a una intervención quirúrgica para extirparle un quiste renal.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Récord de contagios

El sábado pasado se registró un récord diario con 4.139 nuevos contagios de COVID-19 y sus nuevas variantes en la provincia de Córdoba, lo que volvió a alertar a las autoridades provinciales. El lunes se supo que murieron un bebé de sólo 9 meses, en el Hospital de Niños, y una docente de la sureña localidad de Vicuña Mackenna.

La jefa de Guardia del Hospital de Niños de esta Capital, Pía Zamarbide informó que el bebé “ingresó el viernes al área Covid por su epidemiología positiva, presentó una desmejoría en su aparato respiratorio con una hipoxemia severa, entró en asistencia respiratoria mecánica, y lamentablemente en la noche del lunes falleció”.

El pequeño oriundo de Icho Cruz –una localidad vecina a Villa Carlos Paz- tenía una enfermedad encefálica. Había llegado al Hospital Pediátrico, y dado de alta con un test de antígenos negativo. Más tarde, un PCR confirmó que tenía coronavirus. Del Pediátrico fue derivado al Hospital de Niños.

“Este paciente fallece por una patología asociada al Covid, no podemos decir que falleció por Covid. Es un paciente de nueve meses con una patología de base crónica, que presentaba una traqueotomía”, explicó Pía Zamarbide a los medios. La jefa de Guardia señaló que “si tenemos una enfermedad de base, una enfermedad crónica, puede tener otro desencadenate. Es fundamental la prevención y el aislamiento si tienen una patología de base, pero en general son patologías leves”.

Mientras que los vecinos de Vicuña Mackenna, una ciudad cercana a Río Cuarto; están consternados por la muerte de la maestra jardinera Erica Marisa Chivalero. La docente, de 51 años de edad, trabajaba en el jardín “Carlos Guido Spano” de esta localidad; había recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik V; y estaba en situación pasiva en el el establecimiento de educación inicial. La semana pasada había sido internada en una clínica de Río Cuarto, donde falleció.

Clandestinas

La Policía cordobesa, a través de la Dirección General de Tecnología de la Información y Análisis Estadístico, informó que entre la medianoche del 21 de mayo hasta la medianoche del 23 de mayo se realizaron operativos en la Capital y el interior provincial en el marco del cumplimiento del DNU 334/21, donde fueron desarticuladas 130 fiestas clandestinas y se detuvieron a 82 organizadores. También se labraron 823 multas por incumplimiento a las normas nacionales.

El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera informó que “como ocurre en todas partes del mundo hay personas reticentes, la Policía siguió un plan de contingencia con los municipios, esos contribuyó para desactivar 130 fiestas clandestinas” y agregó que “hay 82 detenidos que son los organizadores de las fiestas; 35 en la Capital y 47 en el interior”. Mosquera señaló que “una gran cantidad de personas fueron multadas por asistir a esos eventos, que en la mayoría de los casos son organizados con anticipación”.

El rechazo al confinamiento fue tal que ayer se desarrolló una marcha convocada por comerciantes gastronómicos. La respuesta frente a esta manifestación por parte del ministro cordobés solo se limitó a buscar evitar que se produzcan situaciones que contribuyan a cadenas de contagio. Mientras que el fiscal Andrés Godoy había alertado que los manifestantes podrían ser identificados.

Intolerantes

El sábado a la tarde, unos 80 comerciantes de Bell Ville, una rica ciudad ubicada a 207 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital, atacaron la casa del intendente radical Carlos Briner, reclamando contra el DNU presidencial. “Un grupo de 80 manifestantes atacaron el sábado por la tarde mi domicilio particular”, le dijo el intendente a El Destape.

Briner señaló que “recién llegó la Policía cuando todo terminó”, y se quejó de que “el Gobierno provincial dejó solos a los intendentes”. Para el intendente “hubo una acción intencional” de los manifestantes que buscaron crear caos, frente a la inacción policial.

En la vecina ciudad de Villa María –está a sólo 50 kilómetros de Bell Ville- se viven escenas dramáticas en el Hospital Regional Pasteur, donde las ambulancias con pacientes con coronavirus hacen filas para ser atendidas por el colapso de las clínicas privadas.