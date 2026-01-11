Los usuarios del subte podrán volver ascender y descender nuevamente en la estación Loria de la Línea A, donde se realizaron obras de puesta en valor con el objetivo de "mejorar" la infraestructura existente y la experiencia de viaje, informó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las obras se dieron en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires. Mientras que se dará la apertura de Loria se dará a partir del lunes 12 de enero, se cerrará la estación Piedras (también de la línea A) por tres meses.

Qué obras harán en Piedras

En Piedras avanzarán con los mismos trabajos, que incluyen tareas de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. A su vez, la estación de Piedras cuenta con declaratoria patrimonial, por lo que se repondrán más de 85.000 cerámicas.

El producto incluyó la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas) y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

La renovación de estaciones de Subte

Hasta el momento fueron 14 las estaciones renovadas y habrá seis en total cerradas por las obras:

Piedras y Congreso (Línea A)

Uruguay y Malabia (Línea B)

Plaza Italia y Agüero (Línea D)

Las estaciones puestas en valor son:

Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A),

Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B),

San Martín (Línea C),

Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D),

y Jujuy (Línea E).

También se renovaron los paradores del Premetro. Según anticipó el gobierno de la Ciudad, los trabajos seguirán en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Cuánto sale el subte hoy

El inicio de enero llegó con nuevos ajustes en las tarifas del transporte público. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de subte volvió a aumentar un 4,5%, en línea con la actualización aplicada también a los colectivos del AMBA.

Con este incremento, el pasaje de subte pasó de $1206 a $1259 para los usuarios que pagan con tarjeta SUBE registrada. En tanto, el Premetro también fue alcanzado por la suba y ahora cuesta $440,67 por viaje.