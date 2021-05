El ex presidente Mauricio Macri fue escrachado por habitantes de la provincia de Córdoba mientras descendía de su camioneta en el centro de la capital. Acompañado por sus clásicas vallas y personas de seguridad privada que agredieron a periodistas, participó en un acto realizado en el anfiteatro de la Universidad Siglo 21, frente al aeropuerto de camino a Pajas Blancas y afirmó que "hay que dejar el ego de lado y ayudar a la gente".

El exministro de Turismo del gobierno de Cambiemos, Gustavo Santos, fue el encargado de moderar la charla que se emitió en vivo por la cuenta de Facebook de Macri, a la cual no tuvo acceso la prensa de manera presencial. Cuando se despidieron, al darse un abrazo, el expresidente le dijo: "Fuerza a vos, Gustavo, Córdoba te necesita", como una muestra de apoyo a la posible candidatura del cordobés de cara a las elecciones legislativas de este año.

"Córdoba es mi segunda casa, presentar el libro acá es devolver tanto amor que me dieron en estos años", aseguró Macri en una de sus tantas palabras de gratificación a los cordobeses, de quienes destacó el "espíritu emprendedor que tienen".

Macri autorizó a su seguridad agredir a periodistas

En las últimas semanas, Mauricio Macri rompió la cuarentena que debía hacer luego de llegar desde los Estados Unidos, donde reveló que se vacunó contra el coronavirus pese a prometer que no lo haría. Ahora, volvió a la escena local, en Córdoba, para presentar su libro "Primer tiempo". Sin embargo, fue noticia por un lamentable episodio. Su custodia agredió a Lautaro Maislin, periodista de C5N.

La situación ocurrió durante la tarde en Córdoba cuando el ex mandatario se acercaba a la radio Cadena 3 para hacer una entrevista. En esta oportunidad se puede ver como el periodista recibe un "tackle" y un golpe por parte de los custodios del ex presidente cuando el periodista iba a hacerle una pregunta al ex mandatario.

En las imágenes, por otro lado, se puede ver cómo el periodista Lautaro Maislin intentó acercarse para hacerle una pregunta al mandatario para hacer una pregunta, pero fue empujado varias veces. Incluso, por otro lado, también se ve que otros periodistas tenían un trato mejor y que eran recibidos de otra manera.