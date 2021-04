El Hospital Pedro de Elizalde colapsó: no tiene sala específica para pacientes con COVID-19 y mezclan a los niños contagios con los que no tienen la enfermedad.

El Hospital Pedro de Elizalde , el centro pediátrico más antiguo de América que se encuentra en el barrio de Constitución, colapsó: no tiene sala específica para pacientes con COVID-19 y mezclan a los niños contagios con los que no tienen la enfermedad. Así lo confirmó Claudia Paredes, enfermera del Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) que trabaja en salud hace 20 años.

En diálogo con El Destape Radio relató la situación en ese centro médico y afirmó que "el aumento de casos de niños con COVID coincidió con el regreso a las clases presenciales".

Según contó la enfermera, "en las últimas 24 horas hubo 8 pacientes menores de 18 años con COVID". La situación para atender a las personas contagiadas es desfavorable: debido a la falta de salas para personas con coronavirus, en diciembre decidieron internar a los chicos con coronavirus con quienes no estaban contagiados: "En el Hospital no teníamos hasta ahora una sala COVID, se mezclaban los niños con COVID con los que tienen otras enfermedades".

Paredes solicitó con urgencia que habiliten sectores solamente para Covid-19. La enfermera recuerda que entre julio y agosto del año pasado las camas estuvieron llenas y que ahora, el aumento de casos "está relacionado con la vuelta al colegio": "Entre octubre y noviembre bajó muchísimo la cantidad de menores contagiados de COVID". Según su información, "hace 15 días hubo muchísima cantidad de pacientes", y, además, "con un niño con COVID queda la mamá, porque es contacto estrecho".

Asimismo, la enfermera destacó que el personal de la salud no es suficiente para el pico de contagios que se está viviendo en la Ciudad de Buenos Aires: "Nos quedamos con muy poco personal". Además, las condiciones no son favorables: "Hace 20 años que trabajo en Salud en CABA, pasé por todos. Y tenemos un nivel de discriminación impresionante: tengo años de terapia intensiva y no soy considerada profesional de la salud".