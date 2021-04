La Secretaria General de UTE, Angélica Graciano, confirmó que debido al colapso sanitario, no hay más camas en la obra social docente.

En medio de la segunda ola de coronavirus y de la fuerte tensión entre el Gobierno de la Ciudad y el Nacional por la suspensión de clases presenciales, advierten que la obra social de los docentes ya no tiene camas para atender a pacientes en estado grave. "Hay colapso sanitario y si te contagias, no hay lugar para atenderte", confirmó la Secretaria General de UTE, Angélica Graciano. Asimismo, habló sobre la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de no acatar el fallo de la Justicia Federal que determinaba la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad.

La dirigente del gremio docente de CABA se refirió a la situación en las escuelas y confirmó la medida de fuerza para demostrar su disconformidad con la postura del Gobierno porteño. Graciano, en diálogo con El Destape Radio, destacó que "amenazaron a los docentes que no vayan con reemplazarlos con voluntarios como alguna vez hizo Vidal" y admitió que, durante estos días, "las presiones contra directoras de escuelas han sido terribles".

Asimismo, focalizó en que “hay un DNU vigente para que logremos frenar la curva de contagios" y que éste indica que las clases deben ser virtuales. "Rodríguez Larreta está desobedeciendo todo tipo de recomendación sanitaria y los gritos de auxilio de los médicos intensivistas", señaló Graciano y marcó que los docentes reciben "una comunicación sin firma que dice que hoy hay presencialidad con una liviandad como si dijeran agua va".

"Hay un 90% de las familias y docentes que no están concurriendo a las escuelas", remarcó la dirigente y contó que las familias están decidiendo no enviar a los estudiantes a las escuelas: "No llegan al 10% de los chicos", afirmó. "Vamos a hacer acciones legales. Ningún patrón te puede obligar a ir contra tu propia vida", indicó Graciano. Sobre la continuidad del paro docente, la dirigente de UTE admitió que decidirán su continuidad día tras día.

La decisión de Larreta

La Justicia Federal dejó sin efecto la medida cautelar que había garantizado las clases presenciales en la Ciudad pese al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández para contener los contagios de la segunda ola de coronavirus. De todos modos, Horacio Rodríguez Larreta decidió no acatar. Ahora la Corte Suprema deberá jugar y pronunciarse a favor del Gobierno nacional o del porteño.