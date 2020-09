En todo el mundo, la tragedia del coronavirus reveló imágenes desoladoras y que impactan en el día a día. La cotidianidad se vio trastocada a raíz de la necesidad de cuidarnos de esta grave enfermedad. En los últimos días se viralizó el fuerte relato de una mujer quien contó su sensación tras despedir a su abuelo.

En medio de la amenaza del COVID-19 en el país, la guionista y usuaria de Twitter Mariana Levy contó la extraña sensación que es despedir a un ser querido en plena situación del coronavirus. "Qué difícil que es creerme que está muerto sin haber tenido un velorio, un entierro, algo. Con mi hermana nos confesamos ayer que ambas creemos que en realidad alguien se equivocó y aún está vivo", escribió en sus redes sociales y, luego, agregó: "Esto de no poder ver el cadáver es tremendo. Gracias COVID por no poder despedirnos".

Los capítulos de la tragedia del COVID-19 no solo trae aparejada el sufrimiento del propio virus, sino que también pone en riesgo a todo el sistema de salud y a cada uno de sus pacientes. No importa la enfermedad en sí, las dificultades y el stress que sufre el sistema de salud también pone en riesgo a pacientes con otro tipo de enfermedades. "Estuvo internado una semana, hace dos semanas. Lo externaron para que no se agarre COVID, pero no estaba en condiciones de ser externado", contó Levy a El Destape

La dificultad para tener camas para pacientes con coronavirus y de tener personas con múltiples enfermedades hacen que la tragedia del coronavirus tenga múltiples aristas. "Fue a su casa, sin poder moverse, con necesidad de diálisis y con una sonda, pero aunque no se agarró COVID, si no era por el COVID hoy estaba vivo, que se yo", añadió Levy.

Los protocolos y la necesidad de cuidar ante la propagación de un virus peligroso y altamente contagioso, lleva a que sigan existiendo las imágenes de adioses partidos.