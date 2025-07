Tragedia por fuga de gas: una jubilada murió en su departamento e investigan intoxicación por monóxido de carbono

Una nueva tragedia posiblemente vinculada al monóxido de carbono sacudió a la provincia de Córdoba el domingo por la tarde. Una jubilada de 79 años fue encontrada sin vida en su departamento de avenida Cornelio Saavedra al 2800, en barrio Los Paraísos.

El nieto de la mujer fue quien descubrió la triste escena. Según informaron fuentes policiales, el joven ingresó al departamento y percibió un fuerte olor a gas. Al revisar el lugar, notó que la perilla del horno estaba abierta, lo que habría provocado una posible fuga. Su abuela yacía tendida sobre la cama sin signos vitales. No se encontraron indicios de violencia ni daños visibles en la vivienda, advirtieron las autoridades al iniciar la investigación de lo sucedido.

En medio de las bajas temperaturas, la calefacción y los ambientes cerrados pueden exponernos a sufrir una intoxicación que podría llegar a ser letal o tener graves consecuencias en la salud. Por eso la Justicia investiga el caso para determinar si la causa del fallecimiento fue una intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente.

Este domingo, una familia recibió asistencia en barrio Alberdi tras haber inhalado monóxido: como consecuencia de ese episodio en calle Arturo Orgaz al 200, dos personas debieron ser hospitalizadas. Estos casos encienden las alarmas: el monóxido de carbono se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales. Se lo llama el "asesino silencioso" del invierno porque al no tener olor, color, sabor, ni molestar es fácil intoxicarse.

Cosquín: un escape de gas mató a una abuela y a su nieta por intoxicación

Este episodio se suma al doloroso antecedente ocurrido el viernes, donde una abuela de 65 años y su nieta de 10 años fallecieron por una intoxicación por monóxido de carbono en la localidad de Cosquín. Ambas estaban en estado de inconsciencia cuando llegaron agentes de la Policía y los médicos al lugar, aunque finalmente la muerte de la anciana se constató unos minutos después. La niña, por su parte, falleció en el hospital al que fue trasladada, después de 25 minutos de técnicas de reanimación.

La casa, ubicada en el cruce de las calles San Martín y Obispo Bustos, tuvo que ser ventilada para que los socorristas accedieran al lugar y encontraran a las víctimas agonizantes. Los bomberos señalaron que "había déficit de oxígeno en el ambiente".

“Los datos arrojados no eran los niveles normales para que pueda haber vida humana. Así que se realizó una ventilación del lugar y se aseguró la escena para que ya después pueda seguir ingresando personal idóneo”, explicó el subcomisario José Molina, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cosquín. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Cosquín, que ya está haciendo las autopsias y debidas pericias técnicas.

Signos de intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación por CO imita con frecuencia síntomas de gripe o intoxicación alimentaria, entre los diferentes síntomas se encuentran: