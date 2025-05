Paro de colectivos en Córdoba: no hay servicio de transporte urbano y choferes reclaman por "un salario digno"

Desde UTA Córdoba aseguraron que "no dispuestos a seguir tolerando la pérdida del poder adquisitivo".

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza este martes 6 de mayo un paro nacional de colectivos por 24 horas. La medida, anunciada la semana pasada, quedó ratificada este lunes tras el fracaso en la negociación entre el Gobierno nacional, las empresas y el gremio de los trabajadores del transporte.

La delegación de UTA Córdoba confirmó su adhesión a la medida en la noche de este lunes. De este modo, se ve afectado el servicio urbano de la capital provincial y la medida también alcanza a colectivos de corta y media distancia con trabajadores nucleados dentro del mismo gremio.

A través de un comunicado, la seccional cordobesa señaló: “Respaldamos de forma contundente lo resuelto por nuestro Consejo Directivo Nacional, exigiendo un salario digno y acorde a la realidad económica que atravesamos”.

En ese sentido, agregaron que no están "dispuestos a seguir tolerando la pérdida del poder adquisitivo y la indiferencia frente al esfuerzo diario de quienes garantizan el transporte público en todo el país".

El mayor impacto se siente en la Capital, donde los trabajadores deberán rebuscarse en esta jornada con medios de transporte alternativos para llegar a sus trabajos u obligaciones cotidianas.

Mientras que en las escuelas, el dictado de clases es muy irregular, ya que la asistencia se ve resentida: según confirmó el Gobierno provincial, las inasistencias serán justificadas en el caso de los chicos que vivan a más de 20 cuadras de los establecimientos educativos. Lo mismo sucede con la presencia de docentes.

El comunicado de la UTA seccional Córdoba.

Medida de fuerza: desde UTA amenazan con un "paro por tiempo indeterminado"

El secretario gremial de UTA, Gabriel Gusso, dijo estar "muy contento" con el acatamiento de la medida de fuerza y adelantó un posible "paro por tiempo indeterminado" si no hay una mejora en oferta salarial a los gremios.

El sindicato exige un salario básico de $1.700.000, frente a los $1.200.000 actuales. Las cámaras empresarias ofrecieron un aumento remunerativo de menos del 6% a aplicarse recién desde junio, acompañado de sumas no remunerativas de $40.000 en mayo, $50.000 en junio y $70.000 en julio.

"Las bases están pidiendo al consejo directivo nacional que si hoy no le hacen un llamado a Roberto Fernández (titular de la UTA), que no hagan una promesa. Si no aparece la plata queremos un paro por tiempo indeterminado", advirtió Gusso en declaraciones a AM530.

Durante la mañana de este martes, se registró que cinco unidades de la empresa DOTA fueron atacadas sobre el Acceso Oeste, a la altura de General Rodríguez. Los colectivos fueron afectados por piedrazos que dañaron vidrios y la estructura de las unidades.

Según quedó registrado en imágenes difundidas por Ciudad de Bondis a través de X, los colectivos quedaron destrozados, siendo una de las líneas afectada la 57, que integra la nómina de colectivos que durante este martes circularán con normalidad, ya que no se adhieren a la medida de fuerza.