La repudiable justificación del padre del presunto agresor de Martín Cáceres: "Piñas de ambos lados"

La vida de Martín Gonzalo Cáceres y su familia cambió de manera rotunda en la madrugada del domingo 16 de marzo. Semanas atrás, la Justicia ratificó la prisión preventiva para Agustín Fasulo, el joven acusado de haber atacado a la víctima a la salida del boliche Kabana, en la zona del Chateau, provincia de Córdoba.

Martín fue atacado en la avenida Ramón Cárcano al 1400, luego de que la víctima saliera de una fiesta organizada por un grupo de jugadores de rugby del club Córdoba Athletic. De acuerdo a la reconstrucción oficial, la situación se habría desencadenado durante una discusión de su amigo Alejo y jóvenes cercanos a Fasulo.

Este enfrentamiento verbal elevó su temperatura y Cáceres intervino para separarlos. Sin embargo, fue arremetido por la espalda, lo que provocó que cayera al piso. Una vez en el suelo, sufrió golpes en distintas partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza. Desde aquel fatídico día, la víctima de 24 años permanece internada en grave estado, con "apenas un 2% de posibilidades de sobrevivir", según el reporte médico que le dieron a los padres.

A casi siete meses de la brutal agresión, habló por primera vez Ariel Fasulo, padre del aprehendido y defendió de manera polémica la inocencia de su hijo, que se encuentra en la cárcel de Bouwer cumpliendo prisión preventiva. “Consideramos que las lesiones trágicas y lamentables de Martín no fueron provocadas por Agustín. Estoy absolutamente convencido de eso mientras los peritos no demuestren lo contrario”, afirmó.

Fasulo minimizó la pelea y las consecuencias que los golpes le provocaron a Cáceres: “Agustín asume que discutió con Martín, hubo un empujón y dos piñas de cada lado. Ahí se separaron. Martín no se cayó, siguió con su grupo”. También sugirió que los resultados toxicológicos podrían aportar datos sobre el cuadro que presentó la víctima horas después.

La detención de Agustín Fasulo, principal acusado de ser el atacante de Martín Cáceres.

En esa línea, el padre del acusado sostuvo: “Ruego a Dios que Martín se ponga bien, pero la prisión preventiva de Agustín es injusta. No fue su intención”. “Fue un ‘uno a uno’, no una patota. Los culpo a los dos en un 50% por meterse en una pelea que no era de ellos”, aseguró.

Si bien aseguró que intentaron acercarse a la familia de la víctima, aclaró que no tuvieron respuesta positiva. “El abogado nuestro les consultó si querían que nos llegáramos y la mamá dijo que por el momento no. Por respeto no insistimos”, dijo en diálogo con Noticiero Doce. Luego, contó que desde hace meses reciben mensajes agresivos por redes sociales de parte de un hermano de la víctima y que su esposa está con tratamiento psicológico por ataques de pánico.

El abogado defensor, Julio Herrera Martínez, afirmó días atrás que buscarán que Agustín Fasulo recupere su libertad hasta que se dicte un veredicto en el juicio final. Mientras las justificaciones por parte del lado de Fasulo carecen de empatía, Martín continúa postrado en la cama de un hospital.

El drama de la familia de Martín Cáceres: "Debíamos esperar el deceso"

La familia de Martín vive una verdadera pesadillas desde hace muchos meses, Lidia Franco, la mamá del chico de 24 años, relató el drama que transita: “Cuando llegó al sanatorio nos dijeron que le quedaba un 2% de vida. El médico nos dijo que iba a hacer la operación sólo porque era joven, por la edad, pero que debíamos esperar el deceso”, afirmó.

“Estuvo más de dos meses en coma. Después le hicieron siete intervenciones quirúrgicas. Está cuadripléjico, le hicieron una traqueotomía, tiene un botón gástrico y no tiene autonomía para movilizarse”, detalló.

En este sentido, la mujer explicó que su hijo estuvo internado en cuatro centros de salud diferentes desde entonces. Los primeros meses los pasó en el Sanatorio Parque y luego tuvo que alternar entre dos sucursales de la clínica Vélez Sarsfield y el centro de rehabilitación INER.

“Ahora tiene aplasia, que es como cuando las manos se te contraen hacia adentro. Además, hace unas semanas está atravesando una desnutrición severa”, agregó la mujer en declaraciones para ElDoce.tv..

A su vez, señaló que Martín no puede hablar: "No podemos afirmar si está del todo lucido. Tampoco sabemos si recuerda lo que pasó. Es algo que no hemos hablado con él, no queremos un shock emocional ahora", explicó.

A pesar de su delicado estado de salud, su madre asegura que Martín encontró cierta forma de comunicarse con ellos y que se nota en él "las ganas de seguir viviendo". Además, renovó su pedido de Justicia en la causa que tiene como principal acusado a Agustín Fasulo. “Lo único que queremos es que no haya otros Martín. No queremos vivir anclados al dolor”, sostuvo.