El dramático estado de salud de Martín Cáceres, brutalmente golpeado por rugbiers a la salida de un boliche

La familia de Martín Gonzalo Cáceres vive una verdadera pesadilla. El joven de 24 años permanece en coma con derrame cerebral luego de sufrir una brutal golpiza en la madrugada del domingo 16 de marzo, a la salida de un boliche en la zona del Chateau. Sus familiares continúan con el pedido de justicia, mientras la querella, representada por el abogado Leandro Ortiz Morán, busca que la carátula cambie de “lesiones gravísimas” a “tentativa de homicidio”.

Martín fue atacado en la avenida Ramón Cárcano al 1400, luego de que la víctima saliera de una fiesta organizada por un grupo de jugadores de rugby del club Córdoba Athletic en Kabana (anteriormente denominado Gala Chateau). De acuerdo a la reconstrucción oficial, la situación se habría desencadenado durante una discusión de su amigo Alejo contra un grupo de jugadores del club. Este enfrentamiento verbal elevó su temperatura y Cáceres intervino para separarlos. Sin embargo, fue golpeado por la espalda, lo que provocó que cayera al piso. Una vez en el suelo, sufrió golpes en distintas partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Córdoba, Cáceres regresó a su casa auxiliado por un amigo hacia su casa en Villa Allende, pero un par de horas después se descompensó. Como consecuencia, debió ser trasladado a un hospital cercano y luego fue derivado al Sanatorio Parque.

En la casa de Alejo, Martín comenzó a sentirse mal por lo que llamaron a la ambulancia. Al llegar a la institución médica, la familia lo encontró en coma. Los estudios revelaron un derrame cerebral y una grave afectación en el tronco encefálico y la médula espinal. Luego, el joven fue trasladado a un centro de rehabilitación neurológico. Durante los días posteriores a su ingreso, el joven tuvo cuatro episodios de fiebre. Esta situación culminó con una descompensación en la saturación de su oxígeno.

El pasado jueves, debieron llevarlo de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield, según lo confirmó su hermano, Nicolás Cáceres. “Tuvo una distensión del abdomen. Ahí nosotros pedimos que lo trasladaran a la guardia”, aseguró Nicolás. Aparentemente, “no estaba digiriendo bien el alimento recibido a través del botón gástrico, lo que resultó en un bolo fecal”, explicó Lidia Franco, madre de ambos.

El abogado Ortiz Morán confirmó que la fiscalía, a cargo de Horacio Vázquez, dictó la prisión preventiva para Agustín Fasulo Martínez (22), el principal acusado que se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer. En cuanto a la situación de Mateo, amigo de Fasulo que estaba esa misma noche, la querella lo considera un “partícipe necesario en la tentativa de homicidio”. El abogado argumentó que “sin el aporte de Mateo, no hubiera existido golpiza alguna”, por lo que esperan un cambio en su calificación legal, si no su detención.

A poco más de 100 días del violento ataque que les cambió la vida para siempre, Nicolás describió el triste presente que deben atravesar: “Es muy difícil porque no tenemos noción de los días, es muy duro para nosotros como familia. No entiendo a dónde vamos con todo esto. Mi hermano sigue luchando, tiene un corazón para batallar. Todo depende de él, rezamos por él”, indicó en diálogo con El Doce.

En ese sentido, describió el daño irreparable que sufrió Martín luego de recibir los golpes en la cabeza y el resto del cuerpo: “Mi hermano no tiene parte del cráneo del lado derecho, bajó 20 kilos, tiene una traqueotomía, tiene un botón gástrico y está cuadripléjico”, señaló. Por último, hizo un pedido a la Justicia: “Vengan y corran esa sábana para ver lo que vemos todos los días. No hay nada más duro que ver a mi familia así. No poder dormir, no saber si tu hermano respira o no. Hace más de 100 días que estamos con esto”, aseguró con mucho dolor.

Testimonios y peritajes: insisten en la tentativa de homicidio

Desde un principio se supo que Fasulo es jugador de rugby en el Córdoba Athletic Club y que, a su vez, fue suspendido por la institución a causa de violencia en cancha. El club deportivo, en una primera instancia, expresó mediante un comunicado su “rechazo hacia todo tipo de episodios de violencia”. Además se pusieron a disposición de lo que la Justicia requiera.

El viernes pasado, las autoridades llevaron a cabo la fijación de peritajes psicológicos para ambos imputados. El querellante reveló que Mateo se negó participar, “lo cual está en todo su derecho”. “La pericia psicológica es una prueba importante para saber el patrón de su conducta y de su personalidad”, explicó. Además, agregó que ya hay videos de Fasulo involucrado en otras peleas y que están agregadas a la causa.

El testimonio crucial es el de M.C., quien Ortiz Morán la consideró como la “piedra angular de la declaración y de la acusación”. “El joven es quien vio toda la escena: desde que comienza hasta el desenlace”, detalló. Su argumentación estableció que Cáceres “intervino para calmar un roce de hombros entre su amigo Alejo y Mateo”. Fue en ese momento cuando Martín fue golpeado por la espalda, recibiendo “seis golpes de arteria en la nuca, en la parte posterior derecha”

Actualmente, la carátula es de “lesiones gravísimas”, que contempla penas de tres a diez años de prisión, pero la querella insiste en la tentativa de homicidio, una figura legal que conlleva penas más severas y que, según el abogado, es la que “verdaderamente” refleja la gravedad del ataque.